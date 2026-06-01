"להפוך את הצפון לצומת מסחר בין הודו לאירופה": פרנק מלול מונה לשגריר הבינלאומי של אשכול רשויות המפרץ

אשכול רשויות המפרץ הודיע היום (שני) על מינויו של פרנק מלול לשגריר הבינלאומי של האזור. מלול, בעל ניסיון רב בזירה הבינלאומית, בדיפלומטיה ובציבוריות, יוביל את חיזוק הקשרים האסטרטגיים של האזור מול גורמים בינלאומיים במטרה למצב את מפרץ חיפה ומרחב הצפון כנקודת מפתח במסחר ובאנרגיה העולמית.

המינוי יוצא לפועל בתקופה שבה המזרח התיכון עובר שינויים עמוקים, ובראשם הרחבת שיתופי הפעולה שנוצרו בעקבות הסכמי אברהם וקידום המסדרון הכלכלי IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor).

מסדרון זה, שנועד לחבר בין הודו, המזרח התיכון ואירופה, צפוי להשפיע באופן ישיר על שרשראות האספקה, התחבורה, תשתיות האנרגיה והדיגיטל, ולחזק את מעמדן של נקודות מפתח אזוריות לאורך הציר החדש. באשכול רואים במהלך זה הזדמנות משמעותית לצפון כולו, שכן מיקומו של מטרופולין חיפה כולל נמלים, תעשייה, אקדמיה, מרכזי בריאות ואוכלוסייה מגוונת המעניקים לו פוטנציאל להפוך לצומת מרכזי בין מזרח למערב.

אשכול רשויות המפרץ, שהוקם בשנת 2019, מאגד 18 רשויות מקומיות ומייצג מרחב שבו מתגוררים כ-840 אלף תושבים. הגוף פועל כמתכלל אזורי בתחומי תשתיות, תחבורה, פיתוח כלכלי, אנרגיה וקיימות, מתוך תפיסה שאתגרי האזור אינם נעצרים בגבולות המוניציפליים של כל רשות בנפרד. בשנים האחרונות הקים האשכול את פורום הרשויות האזורי המשותף עם אשכולות הגליל המערבי, הגליל המזרחי, העמקים והכנרת, המאגד יחד 52 רשויות מקומיות, יהודיות וערביות, המציעות מודל לעבודה משותפת ופיתוח כלכלי הצוחה גבולות ומגזרים.

לצד פעילות זו, הקים האשכול מרכז מחקר ייעודי למסדרון הכלכלי, הנועד לרכז נתונים ומחקרים ממקורות ממשלתיים, אקדמיים ובינלאומיים, והשיק את ועידת "Next Bay" הבינלאומית כדי להציב את המפרץ על מפת הדיון הגלובלי ביחס לחדשנות וכלכלה.

"אני מקבל על עצמי את השליחות הזו בתחושת כבוד עמוקה", אמר שגריר האשכול הנכנס, פרנק מלול. "המינוי דווקא ברגע היסטורי זה עבור האזור מטיל עליי אחריות מיוחדת במינה. אנו חיים בתקופה של תפנית היסטורית. הסכמי אברהם ופתחו מרחב חדש של שיתוף פעולה בין נמל חיפה לעולם, והמסדרון הכלכלי הוא אחד הביטויים המבטיחים לכך. במציאות הגיאוגרפית החדשה, אזור המפרץ יכול להפוך לאחד המרכזים האסטרטגיים של המדינה. זהו מרחב שבו 52 רשויות מקומיות, יהודיות וערביות, מוכיחות מדי יום ששיתוף פעולה הוא מציאות חיה, ואת המסר הזה של הזדמנות כלכלית וחיים משותפים אני מתחייב לשאת בזירה הבינלאומית".

מנכ"ל אשכול רשויות המפרץ, אהרון אזולאי, בירך על המהלך: "אנו גאים לצרף את פרנק מלול למשימה בעלת חשיבות אסטרטגית לאזור כולו. הניסיון הבינלאומי והחזון שהוא מביא עמו יסייעו לנו לקדם את שאיפות האזור בזירה העולמית. מיצוב האשכול בלב הדינמיקות הגיאו-כלכליות החדשות הוא יעד מרכזי בתוכנית העבודה שלנו. אזור המפרץ הוא נכס אסטרטגי, והחיבור בין פיתוח כלכלי, תשתיות, חדשנות וחיים משותפים הוא אינטרס בינלאומי".