בצל הדרקון: שנת 2025 - לא נושפים בשבילנו

מומלצים -

נמל חיפה החדש מופעל בידי חברה סינית ל-25 שנה. בדיוק איפה שעוגנות הצוללות של הצי השישי האמריקאי. וושינגטון מזהירה: "אם הדרקון שולט בנמל - אנחנו בחוץ". אבל זה לא נעצר שם.

שואבי אבק רובוטיים סיניים - שמסוגלים למפות את הבית לפרטי פרטים. מצלמות אבטחה מתוצרת סין - מותקנות בתחנות משטרה ובמתקנים ציבוריים, ומחוברות לשרתים בבייג'ינג.

ועכשיו - הצבא. צה"ל כמעט רכש רכבים חשמליים סיניים לקצינים בכירים. אבל רגע לפני החתימה - העסקה נעצרה. למה? מומחי סייבר הזהירו שהמכוניות האלה הן בעצם "טלפונים חכמים על גלגלים". הן יודעות איפה הקצין נוסע, עם מי הוא נפגש - ואפילו להקליט שיחות. העסקה נפלה - ממש על קו הסיום.

ועכשיו - הסיפור הכי ביזארי. 2023. שגרירות סין שולחת לשרים בישראל מתנה לפסח - תרמוס יוקרתי. אחד המשרדים מחליט לשלוח אותו לבדיקה ביטחונית. והשמועה מתפשטת במהירות: הכוס הזו מרגלת. החשד? שבתוך הדפנות מסתתרים אמצעי האזנה זעירים. הכותרות משתוללות, סערה דיפלומטית. בסוף -מתברר שהתרמוס נקי. אבל האמון? כבר נסדק. ומעבר לגאדג'טים - יש גם טילים.

עוד בנושא:

בצל הדרקון: החלום הסיני למדינה יהודית

בצל הדרקון: הגנרל היהודי של מאו

בצל הדרקון: מלחמה סמויה - מהצללים לאור

2006. מלחמת לבנון השנייה. סטי"ל ישראלי - אח"י חנית, נפגע מטיל C-802. מקורו? סין. הגיע לאיראן, משם לידי חיזבאללה. ארבעה חיילים נהרגו. טכנולוגיה מבייג’ינג - מכה בלב הים התיכון.

ואז מגיעה שנת 2023. 7 באוקטובר. חמאס טובח באזרחים. המערב מתייצב לצד ישראל. וסין? שקט. "הפסקת אש מיידית". גינוי לחמאס? אין. ישראל תוקפת מתקני גרעין באיראן. איראן יורה טילים על תל אביב וירושלים. מאות הרוגים. ובייג’ינג? באו"ם – מגנה את ישראל.

שר החוץ הסיני משוחח עם עמיתו האיראני – ומצהיר על תמיכה מלאה בטהרן. ישראל מוצאת את עצמה מול ציר רוסי־סיני – כמעט לבד. ככה נראית מלחמת הצללים: בבוקר – קפה מתרמוס "תמים". בערב – דוח מודיעין שמראה שסין עומדת לצד איראן.

מסע בן אלף מילים, אומרים הסינים, מתחיל בצעד אחד קטן. הצעד הזה נעשה ב־1992. והיום - השאלה היא: לאן ישראל הולכת מכאן?