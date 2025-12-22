ישראל צריכה ליזום את התקיפה באיראן בזמן הנוח - ובתיאום עם האמריקנים

ראש הממשלה נתניהו אישר הערב (שני) את הדריכות בישראל בעקבות התרגיל באיראן של טילים בליסטיים. בנוסף, הרמטכ"ל דיבר עם מקבילו האמריקני ואמר לו לשים לב למה שקורה באיראן, כי הם עלולים להפוך תרגיל למלחמה.

הכוננות בישראל לקראת תקיפה היא תמיד גבוהה, לכן לא בטוח שבאיראן ילכו למהלך צבאי. מבחינה צבאית זה לא הדבר הכי נכון עבור איראן כרגע, הם צריכים לצבור עוד כמות של טילים בליסטיים שיעברו את האיום, אם הם יצאו כרגע למהלך כשהם לא ביעד שלהם - אנחנו יכולים להשמיד אותו ולגרום להם לשגת אחורה ולפגוע במשטר.

לכן, ישראל צריכה ליזום את התקיפה הזאת בעת הנוחה לה ובתיאום עם האמריקנים. יש לנו את המוטיבציה והרצון, לא נוכל לחיות אל מול היקף שיעבור את מערכות ההגנה.