בארה"ב מגיבים לחמינאי: "כל האפשרויות נותרות על השולחן, אל תשחק משחקים עם טראמפ"

מחלקת המדינה האמריקנית בשפה הפרסית הגיבה היום (שבת) לאיומים שהפנה המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בציוץ ברשת X: "הנשיא הדגיש שוב ושוב שכל האפשרויות נותרות על השולחן, אל תשחקו משחקים עם טראמפ".

בציוץ של מחלקת המדינה הוזהרה איראן כי במידה ותתקוף נכסים אמריקנים - "הרפובליקה האיסלמית 'תיתקל בכוח חזק מאוד'". הדברים מגיעים ברקע הדיווחים כי האיראנים מכינים אפשרויות לתקוף בסיסים של צבא ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון.

בתוך כך, לאחר שטראמפ הודה אמש למשטר האיראני על "ביטולם של 800 הוצאות להורג שתוכננו", תקף המנהיג העליון חמינאי את הנשיא האמריקני והאשים אותו: "רואים בו כאחראי לגרימה לנפגעים במחאות, ולנזק ולהשמצות שנגרמו לאיראנים".

למרות דבריו של טראמפ על ביטול ההוצאות להורג, רשת CNN דיווחה אמש כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, משטר האייתולות לא חדל ממעשי ההרג, והדיכוי האלים נמשך גם לאחר ההצהרה.

גורמי אופוזיציה הנמצאים בתוך איראן וכן פעילים שנמלטו לאחרונה לעיראק מסרו ל-i24NEWS גם כן כי מעשי ההוצאה להורג נמשכים. לדבריהם, עד אתמול בלילה נמנו לפחות 52 מקרים של הוצאות להורג, זאת במקביל לירי במפגינים - בבתיהם, ברחובות ואף בבתי חולים.