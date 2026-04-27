ביקורת בישראל על ממשלת לבנון: "לא ביצעה צעד אחד נגד חיזבאללה מאז הפסקת האש"

שני גורמים ישראלים אומרים הערב (שני) כי ממשלת לבנון לא ביצעה צעד אחד נגד חיזבאללה מאז החלה הפסקת האש לפני כשבועיים - כך דיווח עמיחי שטיין במהדורה המרכזית. "לא היו מעצרים, לא היו ניסיונות למנוע התקפות על חיילים ולא היה נסיון למנוע ירי", אמר ל-i24NEWS אחד הגורמים.

בשבועות האחרונות מתנהל משא ומתן בין ישראל ללבנון, שכלל לראשונה מפגש פנים-אל-פנים בין השגריר הישראלי בארה"ב יחיאל לייטר לשגרירה הלבנונית בארה"ב נדא חמאדה מעווד. המפגש האחרון בין השניים בשבוע שעבר אף התנהל, בחלקו, ע"י הנשיא טראמפ. ישראל וארה"ב דורשות מלבנון להתחיל ולפעול נגד ארגון הטרור במקביל להפסקת האש שהוארכה לאחרונה בשלושה שבועות.

כ"ץ אמר היום לשליחת האו"ם ללבנון כי הנשיא עאון מהמר על עתיד לבנון. "לא תהיה מציאות של הפסקת אש בלבנון יחד עם ירי על כוחותינו ועל יישובי הגליל. אם ממשלת לבנון תמשיך לחסות בצל ארגון הטרור חיזבאללה - תצא אש ותשרוף את ארזי הלבנון". שר הביטחון הוסיף כי ממשלת לבנון חייבת לוודא שהחיזבאללה יפורק מנשקו קודם כל דרומה לליטני עד לקו הצהוב, ואחרי זה בכל לבנון.

אלעד מלכה, משרד הביטחון

היום התקיימה בביירות פגישה בין נשיא לבנון ג'וזף עאון, יו"ר הפרלמנט נביה ברי וראש הממשלה נוואף סלאם, "כדי לסלול את הדרך להחלטות מכריעות בנוגע למסלול המשא ומתן עם ארצות הברית".

כזכור, נשיא לבנון אמר ביום שני: "עד מתי אנשי דרום לבנון ישלמו את מחיר המלחמות של אחרים על ארצנו? אם זו הייתה מלחמה על לבנון - היינו תומכים בה, אבל זו מלחמה למען אינטרסים של אחרים, ולכן אני מתנגד לה לחלוטין".

עאון אמר כי הם הודיעו לצד האמריקני שהפסקת האש היא הצעד הראשון הדרוש לפני כל מו"מ שיבוא אחריו ופנה לארגון חיזבאללה. "יש אנשים שאומרים שמבקרים אותנו על כך שהחלטנו לפנות למו"מ ללא תמיכה גורפת בלבנון, ואני שואל: האם כשפניתם למלחמה, קיבלתם לפני כן הסכמה גורפת?", אמר הנשיא הלבנוני והוסיף: "מה שאנחנו עושים הוא לא בגידה - מי שבוגד הוא מי שגורר את ארצו למלחמה בשביל אינטרסים חיצוניים. המטרה שלי היא לסיים את המלחמה עם ישראל".