"בגין אפרטהייד ופשעי מלחמה": בהאג יוציאו צו מעצר נגד סמוטריץ'

בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג הגיש בחודש שעבר בקשה חשאית להוצאת צו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כך דווח הערב (שני) אתר Middle East Eye, מפי מקורות המעורים בפרטים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי הדיווח, האישומים המבוקשים נגד סמוטריץ' נוגעים לפעולותיו ביהודה ושומרון, וכוללים עבירות של גירוש בכפייה (הן כפשע נגד האנושות והן כפשע מלחמה), העברת אוכלוסיית המדינה הכובשת כפשע מלחמה, וכן רדיפה ופשע האפרטהייד כפשעים נגד האנושות.

אם הבקשה תאושר על ידי הרכב השופטים, מדובר יהיה בצו המעצר הראשון בהיסטוריה שמוציא בית דין בינלאומי בגין פשע אפרטהייד.

במקביל, נודע כי ביום רביעי שעבר נערך בבית הדין דיון לבחינת ראיות לצווים נוספים, בין היתר נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אך אלו טרם הוגשו בפועל.

התחמקות בהאג ומסע סנקציות אמריקני

דובר מטעם בית הדין סירב להכחיש או לאשר את הדיווח, וציין כי לפי תקנות ששונו בנובמבר האחרון, בקשות מעצר מסוג זה מוגדרות כחסויות וחשאיות. מנגד, דוברת בית הדין אוריאן מיילה הכחישה את דבר הוצאתם של צווים חדשים - הכחשה המנוגדת לכאורה לתקנות החיסיון של בית הדין. לפי המידע, אסטרטגיית התקשורת הנוכחית של המוסד היא שלא לאשר ולא להכחיש דיווחים בנושא.

אם יאושרו הצווים, סמוטריץ' יהיה הבכיר הישראלי השלישי שמבוקש בהאג, לאחר שכזכור בנובמבר 2024 הוצאו צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון דאז יואב גלנט.

הצווים נגד נתניהו וגלנט הובילו למסע לחצים וסנקציות חריף מצד ישראל וארה"ב במטרה לעצור את החקירה. מאז פברואר 2025, ממשל טראמפ הטיל סנקציות כלכליות וסנקציות ויזה על התובע הראשי כרים חאן (שנמצא בחופשה מאז מאי אשתקד עקב חשדות לתקיפה מינית), שני סגניו המנהלים כעת את המשרד, שמונה שופטים - ובהם שלושת שופטי ההרכב שאישרו את הצווים נגד נתניהו וגלנט, וכן על שליח האו"ם לפלסטין ושלושה ארגונים פלסטיניים.

בין סנקציות בינלאומיות לחרם אירופי

סמוטריץ' ובן גביר נמצאים מאז יוני שנה שעברה תחת סנקציות מתואמות מצד שורה של מדינות מערביות בשל מדיניותם והצהרותיהם. בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הקפיאו את נכסיהם ומנעו את כניסתם, כאשר שר החוץ הבריטי דאז, דיוויד לאמי, האשים אותם בהסתה לאלימות קיצונית. בהמשך, סלובניה הכריזה עליהם כאישיות בלתי רצויה (persona non grata), והולנד, בלגיה וספרד הטילו עליהם הגבלות תנועה, כשהאיסור ההולנדי מתרחב לכל 29 מדינות מרחב שנגן.

באיחוד האירופי, לעומת זאת, המהלך לסנקציות משותפות נבלם שוב ושוב. למרות הצעה רשמית של הנציבות האירופית בספטמבר 2025 לשילוב סנקציות נגד "השרים הקיצוניים", ב-11 במאי החליטה מועצת שרי החוץ של האיחוד להטיל סנקציות על ארגוני מתנחלים ובכירי חמאס בלבד, בעוד שמותיהם של בן גביר וסמוטריץ' הוסרו מהרשימה בעקבות התנגדות מפורשת מצד גרמניה, איטליה, אוסטריה, צ'כיה והונגריה. ארה"ב, מצידה, התנגדה לסנקציות נגד השרים לאורך כל הדרך.

בקשת המעצר נגד סמוטריץ' נמצאת כעת בשלב הבחינה של הרכב שלושת השופטים, שבוחנים במקביל גם את האתגר שהציבה ישראל בנוגע לסמכות השיפוט של בית הדין ותלונה נגד התובע בטענה לחוסר ניטרליות. ההחלטה על אישור או דחיית הצו עשויה לקחת עוד חודשים ארוכים.