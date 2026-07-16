הפגישה המתוכננת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהיתה אמורה להתקיים בשבוע הבא, נדחתה והסיבה הרשמית לכך היא דחיית אירועי האשכבה לסנאטור לינדזי גרהאם. כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי ישנה סיבה נוספת להחלטה.

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ל-i24NEWS נודע, כי בלשכת ראש הממשלה נעשו בימים האחרונים מאמצים אינטנסיביים לתאם פגישה בין נתניהו לטראמפ, שתיערך בזמן ביקורו בוושינגטון. אולם, המגעים הללו לא הבשילו, ולא רק שלא נסגר מועד לפגישה, אלא לא הושגו הסכמות בנוגע להבנות המקדימות באשר לנושאים שיידונו ולתוצרים האפשריים של המפגש, פרטים בדרך כלל עוד לפני פסגת מנהיגים.

ברקע, נמצאים גם כישלון מזכר ההבנות מול איראן והמתיחות שנוצרה בתוך הממשל האמריקני סביב הסוגייה. לכך מצטרפים דבריו החריפים של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס בריאיון אתמול, שבו מתח ביקורת על מה שתיאר כניסיון ישראלי להשפיע על עמדת הממשל ביחס להסכם.

על פי גורם המעורה בפרטים, גם השיקולים הללו תרמו להחלטה שלא לצאת כעת לוושינגטון. "כרגע נתניהו לא מעוניין בשואו בבית הלבן. זה פשוט לא העיתוי הנכון", אמר הגורם.