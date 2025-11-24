בגלל שיקולי ביטחון: נדחה ביקור ראש הממשלה בהודו

בהמשך לדיווח ב-i24NEWS לפני כחודשיים על הביקור המתוכנן של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהודו, ל-i24NEWS נודע הערב (שני) כי הוא החליט לדחות את הביקור, זאת בשל שיקולי ביטחון. צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי ההחלטה מגיעה בין היתר בעקבות פיגוע הטרור הקטלני שהתרחש בדלהי לפני כשבועיים, שבו נהרגו עשרה בני אדם ועשרות נפצעו, הפיגוע החמור ביותר בבירה ההודית זה יותר מעשור.

הדחייה מגיעה גם על רקע מתיחות מחודשת בין הודו לפקיסטן. כבר ביום הפיצוץ הודיעה משטרת הודו כי חשפה חוליית טרור, והעצורים בחוליה היו קשורים לשני ארגוני טרור איסלאמיים: "ג'איש א-מוחמד" ("צבא מוחמד"), ארגון איסלאמיסטי פקיסטני; ו"אנסאר רזוואת אול-הינד", זרוע ג'יהאדיסטית של אל-קאעידה בקשמיר. הודו מאשימה תדיר את פקיסטן בעמידה מאחורי מתקפות טרור בשטחה, ובאביב האחרון אף נרשם עימות צבאי בין שתי המעצמות הגרעיניות.

נתניהו, שביקש לבקר בהודו לראשונה מאז 2018, כולל פגישה שתוכננה עם ראש הממשלה נרנדרה מודי, יקווה לקיים את הביקור במהלך השנה הבאה בהתאם למציאות הביטחונית במדינה.