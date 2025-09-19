האו"ם הכריע: אבו מאזן יורשה לנאום בווידאו בעצרת הכללית

מומלצים -

האומות המאוחדות הודיעו היום (שישי) כי יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, יורשה לדבר בשבוע הבא בעצרת הכללית של האו"ם באמצעות וידאו. מדובר בצעד חריג, לאחר שארצות הברית שללה לפני כשבועיים את הוויזות של בכירים פלסטינים, בהם גם אבו מאזן, לקראת העצרת.

למרות ההחלטה של האמריקנים, המשלחת הפלסטינית הקבועה באו"ם תוכל להשתתף בדיונים, אך מדובר בנציגים בדרג נמוך, ולא בכירי הרשות כפי שציפו ברמאללה. כאמור, גם אבו מאזן יוכל לנאום בשיחת וידאו.

ההחלטה מגיעה בהמשך למהלך שמובילה צרפת, יחד עם מדינות נוספות באיחוד האירופי, להכרה במדינה פלסטינית במהלך העצרת.

במקביל, שרי החוץ של צרפת וספרד הביעו התנגדות להחלטת וושינגטון, במסגרת דיונים באיחוד האירופי, והביעו תמיכה במהלכים להכרה במדינה פלסטינית. ארה״ב, מצידה, מציבה עצמה כגיבוי מלא לישראל ומונעת את המהלך האירופי בעיצומה של הלחימה ברצועת עזה, בזמן שחטופי ישראל עדיין מוחזקים בשבי.