השגריר האקבי בריאיון: "מעריך שמכירת F-35 לטורקיה לא תצא לפועל בקרוב"

בין לבנון לאיראן לאיו"ש ל-Project Sunset: הערב (חמישי) ישודר ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' ריאיון שערך כתבנו המדיני גיא עזריאל עם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי.

"אני מעריך שמכירת F-35 לטורקיה לא תצא לפועל בזמן הקרוב, באמת שלא", אמר האקבי בשיחה עם i24NEWS, "אחד הסיבות היא שטורקיה עדיין מחזיקה בציוד רוסי - דבר שיהווה עבורנו קו אדום למהלך, והסיבה השנייה היא שיש לנו הסכם מאוד ברור עם ישראל על יתרון צבאי איכותי".

הוא הוסיף: "זו מדיניות ארוכת שנים, בה איננו מספקים לאף אחד שום דבר שיגרע מהייתרון הצבאי האיכותי של ישראל. המשמעות היא, שלישראל תמיד תהיה הטכנולוגיה החדישה והמתקדמת ביותר שיש לנו".

הראיון המלא - הערב ב-19:51 במהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ'