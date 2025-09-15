נתניהו: "הפעולה בקטאר לא נכשלה - העברנו מסר לחמאס"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים היום (שני) יחד מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, איתו נפגש הבוקר. נתניהו התייחס לפעולה בקטאר והתעקש כי היא "לא נכשלה - העברנו מסר לחמאס".

לשאלת עיתונאים האם ארה"ב הוזהרה טרם התקיפה הישראלית בדוחא, ענה נתניהו כי "אמרתי כבר כמה פעמים שההחלטה לתקוף הייתה אך ורק של ישראל. אנחנו יזמנו אותה ולוקחים עליה אחריות מלאה". עוד אמר רה"מ ש"הפעולה בקטאר לא נכשלה כי הדבר העיקרי שרצינו להעביר לחמאס מסר, שאתם לא מקבלים חסינות בשום מקום בעולם". רוביו הוסיף ש"כרגע אנחנו מתרכזים במה שקורה מעכשיו".

מזכיר המדינה הודה פעם נוספת לנתניהו על החברות ההדוקה בין המדינות, והוסיף: "כל החטופים - מתים וחיים, חייבים לחזור הביתה. חמאס לא יכול להמשיך להתקיים בעזה - לתושבים מגיע ביטחון ושלום, זה לא יקרה עד שחמאס יושמד... אסור לשכוח את השבעה באוקטובר".

לגבי איראן, אמר מזכיר ההגנה כי "הטילים שאיראן מפתחת - יאיימו גם על מדינות המפרץ ואירופה. אנחנו מעודדים את אירופה להחזיר את הסנקציות על איראן".

רוביו צפוי בהמשך לקיים פגישה מורחבת עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ולהגיע לביקור בעיר דוד בירושלים.

כאמור, לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו קיים פגישה מורחבת בלשכתו יחד עם מזכיר המדינה של ארצות הברית וצוותו. בפגישה השתתפו בנוסף שר החוץ גדעון סער, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ראש המטה לביטחון לאומי צחי הנגבי והשגרירים מייק האקבי ויחיאל לייטר.