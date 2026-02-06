"מחיר דמים של חרפה": כך פגע אמברגו הנשק של ממשל ביידן בלוחמי צה"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בשבוע שעבר חזיתית את ממשל ביידן, על רקע מה שהוא מכנה "חרפת אמברגו הנשק" שהוטל על ישראל. לפי דברי נתניהו, להחלטה המקוממת של הממשל בוושינגטון להקפיא משלוחי נשק קריטיים בסוף כהונתו של ביידן, היה מחיר דמים כבד בשדה הקרב.

המהלך המדיני, שהתקבל בעיצומה של מלחמה רב-זירתית, יצר פערים ביטחוניים עמוקים שאילצו את ישראל להתמודד עם מציאות צבאית בלתי אפשרית בקו האש.

במשך חודשים ארוכים נאלצה מערכת הביטחון לגבש אסטרטגיה של "כלכלת חימושים" – ניהול הדוק ומצומצם של מלאי התחמושת הקיים בשל העיכובים באספקה האמריקנית.

בשטח, לוחמי צה"ל מצאו את עצמם פועלים לעיתים עם ציוד מיושן ולא מספק, דבר שהוביל לסיכון ממשי של הכוחות.