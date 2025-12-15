בכיר במגעים ל-i24NEWS: כל שלבי התוכנית תקועים - ספק אם חמאס יתפרק מנשקו אי פעם

הם חמאס אי פעם יתפרק מנשקו? ברקע המאמץ האמריקני להתקדם לשלב ב' בעסקה גיא עזריאל חשף הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" את הפסימיות בקרב המדינות החברות בתוכנית. הלך הרוח - באשר ליישום השלבים הבאים ובעיקר בנוגע לאפשרות של פירוק חמאס מנשקו.

על פי גורם מערבי בכיר המעורב ביישום התוכנית ספק גדול אם ארגון הטרור אכן יאלץ לוותר על כלי הנשק שבידו. בשיחה עם i24NEWS מודה הגורם "לא יודע אם זה יקרה אי פעם ואם כן - מתי. קשה מאוד לראות כיצד זה מתבצע בפועל".

על פי הגורם כאמור, נשלחו למרכז התיאום הצבאי-אזרחי בפיקוד האמריקנים צוותים בין-לאומיים שהיו מעורבים בעבר בפירוק מנשק במקומות שונים בעולם - בסרי לנקה, בבלקן ובצפון אירלנד, אבל במקרה של עזה, הוא מוסיף "לא חושב שיש קונספט ברור כיצד זה אמור לקרות".

בעוד שהנשיא דונלד טראמפ מפזר אופטימיות מלאה באשר להתקדמות בתוכנית, המציאות בשטח, מסתבר, שונה לחלוטין, או לכל הפחות - הרבה יותר מורכבת. על פי הגורמים ששוחחנו איתם, כל שלבי התוכנית תקועים. מועצת השלום, כוח הייצוב הרב לאומי והממשלה הטכנוקרטית.

"קשה לראות כיצד זה מתקדם" אמר לנו אחד הגורמים המעורבים בשיחות. על פי הגורם המערבי "זו העמדה של מדינות רבות לתמוך בתוכנית למרות הבעיות כי לא רואים שום אפשרות אחרת", ולכן הן לא פורשות. "אנחנו ומדינות מערביות נוספות, הוא מוסיף, מעדיפים שלא לפרוש כי לא רוצים לראות את ישראל חוזרת ללחימה בעזה".

בימים הקרובים מכנס פיקוד המרכז האמריקני ועידה בדוחא שבקטאר לתכנון כוח הייצוב הבין-לאומי שצפוי להתפרש בעזה. הכוח הזה, על פי גורמים מעורים צפוי להיות מוצב רק בתוך השטח הצהוב שנמצא בשליטת צה"ל ולא להגיע לאזור האדום בו שולט ארגון הטרור.

בשורה התחתונה, מוסרים שורה של גורמים המעורים בשיחות, האמריקנים מנסים לשמור על כל המסגרות במקומן ולשמור את הישראלים מרוסנים באופן יחסי בכל הגזרות. ועם זאת, מסכימים כולם, הכל תלוי בסופו של דבר בפגישה של נתניהו עם טראמפ, שם יקבעו ההחלטות.

