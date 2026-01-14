טראמפ יודיע על מעבר לשלב ב' בעזה והקמת מועצת השלום

שני גורמים המעורים בפרטים מסרו ל-i24NEWS הבוקר (רביעי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפוי להודיע היום על המעבר לשלב' השני בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה - כולל הקמת "מועצת השלום" וממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", ארצות הברית צפויה להכריז על שמותיהם של 15 החברים בממשלה הטכנוקרטית ובוועדה הלאומית לניהול הרצועה. ניקולאי מלאדנוב, שליח האו"ם לשעבר לשלום במזרח התיכון, ימונה לפי העיתון לנציג של טראמפ ב"מועצת השלום" ויפקח על יישומה. גורמים אמריקנים מסרו כי המועצה "תספק הנחיות ברמה גבוהה בנושאים בעזה".

אמש פרסמנו לראשונה את הרכב ממשלת הטכנוקרטים המסתמן. ל-i24NEWS נודעו שמותיהם של שבעה חברי הוועדה המסתמנים, כשהבולט בהם הוא עלי שעת', שכיהן בעבר כסגן שר התחבורה תחת יאסר ערפאת. דמות מרכזית נוספת היא עאיד אבו רמדאן, המכהן כראש לשכת המסחר בעזה.

החברים הנוספים המיועדים לוועדה המסתמנת הם: עבד אל כרים עאשור, עלי שמאלי, הנא' טרזי, ג'בר דאעור ועאיד יאע'י.

מטה משפחות החטופים הגיב לידיעה ואמר כי קורא "לנתניהו לעמוד על הבטחתו כפי שהבטיח למשפחה שלא יתן לעבור לשלב ב' עד שרן יושב, המעבר בשעת הזאת הוא איבוד מנוף הלחץ המשמעותי ביותר ועשוי להיות גזר דין להיעלמותו לנצח"

"עד שרן לא יושב מדינת ישראל לא תוכל לסגור את הפצע המדמם ביותר שלה ולא תוכל להתחיל את השיקום והריפוי שהיא כה זקוקה לו", נכתב בנוסף.