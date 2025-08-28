אזור מפורז והגדרת מעמד הדרוזים: פרטי ההסכם המתגבש מול סוריה

מומלצים -

פרטים על ההסכם המסתמן בין ישראל לסוריה נחשפו הערב (חמישי) על ידי כתבנו הפוליטי נדב אלימלך, מתוך פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם נציגי העדה הדרוזית.

נתניהו התחייב שהוא ישמור על הדרוזים בסוריה: "לא יהיה הסכם ביטחוני בלי שנגדיר מעמד הדרוזים בסוריה והקמת שטח מפורז". כמו כן, כוחות הנשיא הסורי אל ג'ולאני לא יכנסו לכפרים הדרוזים.

נתניהו עוד הגיב לדיווחים על חילופי השטחים וטען בפגישה: "לא נותנים את חוות שבא" (שנמצאת בהר דב). בנוסף, בחסות ישראל וארצות הברית, יוקם ציר של סיוע הומניטרי החל מחאדר ועד העיר א-סוווידא - דבר שצפוי להתרחש באופן מיידי.

צפו בדיווח המלא בתחילת העמוד