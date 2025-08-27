הפנייה החריגה לשגריר: הלחץ החרדי עובר למישור הדיפלומטי

מומלצים -

הארגון החרדי "מגן ומושיע", המרכז פעילות למען העריקים החרדים, פנה בימים האחרונים לשגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, בדרישה שיפעל למען בעלי אזרחות כפולה שנמצאים בסכנת מעצר. כתב i24NEWS לענייני חרדים, ארי קלמן, מפרסם הערב (רביעי) את עיקרי הדברים.

המהלך היצירתי נעשה כחלק מהניסיון להשפיע על ממשלת ישראל לחדול ממעצרי תלמידי הישיבות, ולהביא לפתרון הסאגה הפוליטית סביב הסדרת מעמדם של מחויבי הגיוס בישראל. אל הפנייה צורפו חתימות של מאות אזרחים ישראלים המחזיקים באזרחות אמריקאית, וכעת נדרשים להתגייס בשל פקיעת הסדר מעמד "תורתו אומנותו", בהתאם לחוק גיוס חובה.

במכתב לשגריר האקבי מציינים נציגי הציבור החרדי את "המצוקה" לדבריהם בגין הסנקציות של צווי עיכוב יציאה מהארץ המונעים מהם לעזוב את ישראל, וכן איום במעצר. "אין זה מתקבל על הדעת שאזרחים אמריקנים ייחשבו לעבריינים בשל מעשה המגלם את אמונתם, מורשתם ותרומתם לעם היהודי", נכתב.

הם מדגישים את הדרישה מהאקבי שיפעל למנוע את "המצב האבסורדי בו נמנעת מאמריקנים הזכות לשוב לארצם רק בשל מחלוקות פוליטיות ומשפטיות פנימיות בישראל".

הדרישה מהשגריר האמריקאי "לפעול בדחיפות מול הרשויות הישראליות להסרת ההגבלות הללו, ולהבטיח כי אזרחים אמריקנים לא ייענשו בשל אמונתם ומסירותם ללימוד התורה". כמו כן, הם דורשים שיפנה את הדרישה שלהם גם לבכירים בממשל האמריקני. "תביא את העתירה הזו לידיעת הממשל בוושינגטון, כדי שהנושא יטופל בדרגים הגבוהים ביותר".

לחץ דיפלומטי מופעל גם בצידו האחר של האוקיאנוס. השבוע הגיעו לוושינגטון הבירה משלחת של רבני הציבור החרדי בארצות הברית, שם נועדו עם שגריר ישראל בוושינגטון ד"ר יחיאל לייטר. במהלכה העבירו את המסר כי יהדות ארצות הברית תלחם למען הציבור החרדי בכל הדרכים האפשריים, כולל בפעולות כלכליות.

אתמול פרסמו במהדורה המרכזית לראשונה את טיוטת עקרונות חוק הגיוס החדש לחרדים אותו מתכוון להביא לדיון בוועדת החוץ והביטחון יושב הראש החדש, בועז ביסמוט. עולה כי במסגרת ההצעה החדשה - המדינה תגדיר רמות שירות ושאיפות גיוס, המבוססים על נתוני השירות בכל אזור. הרשויות המקומיות יתבקשו לגבש תוכניות פעולה בשיתוף משרדי הביטחון והפנים, זאת במטרה לקדם פעילות חינוכית, קהילתית שתחזק את השירות המשמעותי בתחומן.

עוד נודע ל-i24NEWS כי במקביל, נבחנת הרחבת מנגנון התמריצים: מתן הטבות כבר בשלב ההתגייסות לצה"ל, לצד תמריצים נוספים למי שישלים שירות צבאי, אזרחי או לאומי משמעותי. לצד זאת, נשקלת אפשרות לעצב מתווה של שירות לאומי או אזרחי חובה עבור אוכלוסיות שאינן מיועדות גיוס כיום (האוכלוסיה הערבית) כחלק מתפיסה כוללת שמבקשת לחזק את אחריות של כלל החברה הישראלית.