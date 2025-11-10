הטיוטה האמריקנית עודכנה: צה"ל ייסוג בהתאם לשלבי פירוז עזה

טיוטת הצעת ההחלטה האמריקנית בעניין הכוח הרב-לאומי (ISF) עודכנה: נסיגת צה"ל בעזה תתבצע לפי סטנדרטים ומסגרות זמן שייקבעו בקשר לתהליך פירוז הרצועה - זאת למעט נוכחות ביטחונית ישראלית שתיוותר זמנית - עד אשר יוסר כל איום טרור מתחדש מרצועת עזה. עמיחי שטיין הביא את הפרטים הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית".

סטנדרטים אלו יוסכמו בין צה"ל, כוחות הביטחון הפנימיים, המדינות הערבות וארצות הברית. עוד בעדכון הטיוטה: "מועצת השלום לעזה" תידרש למסור עדכון למועצת הביטחון של האו"ם בכל חצי שנה.

כזכור, טיוטת הצעת ההחלטה בעניין הכוח הרב-לאומי (ISF) הגיעה מוקדם יותר החודש לידי i24NEWS. לפי הטיוטה, כוח הייצוב הבין-לאומי הזמני ברצועה יופעל תחת פיקוד מאוחד ובהתייעצות ובשיתוף פעולה עם מצרים וישראל.

לפי הצעת ההחלטה המקורית, כוח ה-ISF יעבוד יחד עם כוח משטרה פלסטיני חדש ומאומן, ויפעל בכדי לסייע באבטחת אזורי הגבול; לייצב את המצב הביטחוני ברצועה - על ידי הבטחת תהליך פירוז עזה, כולל השמדת תשתיות צבאיות, טרור והתקפה ומניעת שיקומן, וכן פירוק קבוע של נשק מארגונים חמושים שאינם מדינתיים.

שעות לאחר פרסום הטיוטה, כזכור, חלק מהמדינות שאמורות לאשר את הצעת ההחלטה הביעו הסתייגות ממנה - כך על פי שני דיפלומטים מערביים. בין ההסתייגויות היא העובדה כי הכוח צריך להתעסק בפירוז - משהו שבמדינות ערב מסרבים שיקרה. סוגייה נוספת: פעילות צה"ל במקביל לנוכחות הכוח בשטח, וגם השאלה - האם ה-ISF ידווח מדי תקופה מסויימת למועצת הביטחון.