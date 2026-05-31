באמצעות השגריר בוושינגטון: ישראל דנה עם ארה"ב על הרחבת הפעולה עם לבנון

הצפון תחת אש: ישראל מנהלת שיח עם האמריקנים על הרחבת הפעולה בלבנון, זאת לאחר שגם בוושינגטון הבינו שלא ניתן עוד להמשיך ולהגביל את צה"ל בלבנון - כאשר חיזבאללה מרחיב את טווח האש. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' כי התקשורת בנושא הזה נעשתה דרך השגריר יחיאל לייטר, מול בכירים הבית הלבן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ל-i24NEWS נודע, כי המסר הישראלי לאמריקנים היה כי "לא ניתן להמשיך במצב שאנחנו ממשיכים לספוג - חייבים לשנות טקטיקה להגן על התושבים".

i24NEWS

השיח מתרחש גם ברקע כישלון סבב השיחות הביטחוני שנערך ביום שישי בפנטגון. כפי שפרסמנו אמש, במהלך השיחות הללו הושגה אפס התקדמות, ובישראל אף אומרים כי "הלבנונים לא מבינים את האירוע" - כאשר נסיגה ישראלית בשלב זה לא נמצאת על הפרק.

בתוך כך, סבב נוסף של שיחות עם לבנון צפוי ביום שלישי הקרוב, ומתוכנן הפעם למסלול המדיני - כאשר עדיין לא ברור האם הוא באמת ייצא לפועל, בהתחשב בכך שישראל מתכוונת להרחיב את הפעולה בימים הקרובים. לאור הקשיים של ארצות הברית במשא ומתן מול איראן, יש כאן חלון הזדמנויות מוצלח עבור ישראל לפעול נגד חיזבאללה, למקרה והסכם בין וושינגטון לטהרן - יגביל את ישראל בהמשך.