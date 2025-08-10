המתווכות מנסות לגבש עסקה כוללת: "ייקח לפחות שבוע"

מומלצים -

גיבוש המתווה עליו עובדות המדינות המתווכות קטאר ומצרים אמור לקחת לפחות שבוע עד שבועיים, כך חשף הערב (ראשון) עמיחי שטיין, כתב i24NEWS לענייני דיפלומטיה. רק בעוד בתום הזמן הזה ניתן יהיה לדעת מה מתוכנן על ידן, בשיתוף עם ארצות הברית. יצוןין כי המתווה עליו מדברים הוא עסקה מלאה - שחרור כולם וסיום המלחמה. חלון ההזדמנויות לגיבוש התוכנית הוא מאוד רחב - מדובר על כשלושה חודשים בהם ינתן לתושבי עזה להתפנות, ולא באופן מיידי.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לענות הערב במסיבה העיתונאים לשר האוצר, בצלאל לסמוטריץ' שתקף בימים האחרונים בחריפות את המבצע לכיבוש הרצועה ואמר שלא יביא לשחרור החטופים. סמוטריץ' אף דרש מראש הממשלה להציג עמדה חד משמעית שלא תהיה חזרה לעסקה במהלך המבצע לכיבוש עזה.

השבוע אמור להיות דיון נרחב בפעולה עצמה - דיון משמעותי ראשון. ההחלטה אמנם התקבלה בקבינט בשבוע שעבר, אבל עד שנראה התחלה של מבצע משמעותי צפויים לחלוף חודשים. מדובר על כך שהמהלך יחל רק בתחילת חודש אוקטובר. פרק זמן ארוך, במהלכו יתאפשר למתווכות להציג עסקה.