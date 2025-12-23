כ"ץ: "נפעל להקמת גרעיני נח"ל בצפון רצועת עזה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא היום (שלישי) דברים במהלך טקס חתימת הסכם פינוי חטמ"ר בנימין, והתייחס למספר נושאים הנמצאים על סדר היום הביטחוני.

בראשית דבריו, הכריז על הקמת גרעיני התיישבות באזורים שפונו ברצועת עזה. "נעשה זאת בדרך המתאימה לנו", הסביר. עוד הוסיף: "לא נזוז מילימטר מסוריה, ממשלת נתניהו זו ממשלה של התיישבות, חותרת למגע. אנחנו בתקופה של הריבונות המעשית בגלל העוצמה שישראל הפגינה אחרי האסון הנורא, יש פה הזדמנויות שלא היו הרבה זמן".

מועצת יש"ע בירכה על דבריו של השר וכתבה: "עקירת הישובים וגירוש היהודים היו עוול נורא, ההתיישבות בעזה היא התיקון! התיישבות ברצועה מאז ומעולם חיזקה את בטחון דרום הארץ ומדינת ישראל כולה. כעת גם תבהיר לאוייב כי על טבח השבעה באוקטובר הוא משלם באדמה ולצמיתות".