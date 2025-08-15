העסקה האסורה: המוסד ופרשת מהדי בן-ברקה

מומלצים -

פריז, אוקטובר 1965. מהדי בן-ברקה, המנהיג הגולה של האופוזיציה המרוקנית, נכנס לבית הקפה היוקרתי "בראסרי ליפ". הוא מחכה לפגישה סודית עם במאי סרטים צרפתי. אבל מה שהתחיל כפגישה תמימה, יהפוך תוך דקות לאחד מסיפורי הריגול האפלים ביותר של המאה העשרים.

בן-ברקה, סוציאליסט כריזמטי ומתנגד חריף למשטרו של המלך חסן השני, ברח ממרוקו אחרי שכמעט נרצח. הוא המשיך לנהל את האופוזיציה מהגלות, תוך גיוס תמיכה ממנהיגי עולם ומהפכנים מכל קצוות הגלובוס. עבור המלך חסן, האיש הזה היה איום קיומי".

בלחץ גובר, החליט המלך חסן לפנות לגורם המפתיע ביותר: ישראל. באותן שנים התקיים קשר חשאי ורגיש בין בית המלוכה המרוקני לבין המוסד הישראלי. המלך ביקש בקשה קיצונית, כמעט בלתי נתפסת: סיוע ישראלי בחיסול יריבו הפוליטי.

המוסד הישראלי, שהאינטרסים האסטרטגיים שלו הצטלבו עם אלה של המלך, החליט להיענות. סוכני המודיעין הישראלי עקבו מקרוב אחר תנועותיו של בן-ברקה באירופה, העבירו מידע רגיש למודיעין המרוקני ואף סייעו בתכנון המבצע שהוביל בסופו של דבר לחטיפתו בפריז.

באותו יום גורלי, 29 באוקטובר, בן-ברקה הגיע לפגישה ולא ידע שהבמאי הצרפתי שהזמין אותו הוא רק הפיתיון. בשעה 12:30 בצהריים, שני שוטרים צרפתים במדים אזרחיים, ביקשו ממנו להצטרף אליהם. בן-ברקה לא התנגד. הוא מעולם לא נראה שוב בחיים.

בשעות שלאחר מכן הועבר בן-ברקה לידי סוכנים של שירות הביטחון המרוקני. במרתף נסתר בפאתי העיר הוא נחקר ועונה למוות. גופתו הועלמה באופן כה מוחלט, עד היום איש לא יודע בוודאות היכן נקברה.

בחדרים הסודיים של המוסד הישראלי בירושלים נשמו לרווחה.

המלך חסן השני היה מרוצה והודה בחום לשותפיו הישראלים. בתמורה, מרוקו אפשרה את עלייתם של עשרות אלפי יהודים לישראל, העניקה למוסד גישה נדירה למודיעין בעולם הערבי, ופתחה עבור ישראל ערוצי קשר אסטרטגיים חשובים באפריקה ובמזרח התיכון כולו.

אך התמורה המדינית והאסטרטגית הגיעה עם מחיר מוסרי עצום. במשך עשרות שנים הפרשה הוסתרה בקפדנות – וכשנחשפה, הכתימה את תדמיתו של המוסד וחשפה עד כמה ישראל הייתה מוכנה ללכת רחוק באפלת הריגול הפוליטי.

היום, במרחק של עשרות שנים, נותר סיפורו של מהדי בן-ברקה כעדות מצמררת לשיתוף פעולה בלתי-סביר, בלתי-אפשרי כמעט, בין מדינה יהודית צעירה למלך ערבי, שהיה מוכן לחצות כל קו אדום כדי להישאר בשלטון.