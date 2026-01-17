הבית הלבן הכריז הלילה (בין שישי לשבת) על החברים הראשונים ב"מועצת השלום" - ועל גוף נוסף, שיעמוד תחתיו ויפקח על ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית. המתווכים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר יהיו חברים במועצה.

נוסף להם, יהיו במועצה גם מזכיר המדינה מרקו רוביו וטוני בלייר. בדצמבר האחרון דווח בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" כי מדינות ערב התנגדו באופן גורף למינויו של בלייר לראשות "מועצת השלום", בין היתר כי רואות בו האחראי למלחמה בעיראק ב-2003.

החברים שמונו לגוף שיפקח על ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית, ויקשר בינה לבין "מועצת השלום", הם שר החוץ הטורקי האקן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי והגנרל המצרי חסן רשאד. מועצה זו תסייע בהענקת שירותים ברמה גבוהה ובקידום ממשל אפקטיבי.

חברי מועצת המנהלים הייעודית לעזה

סטיב וויטקוף

ג'ארד קושנר

שר החוץ הטורקי האקן פידאן

השר הקטארי עלי אל-ת'וואדי

הגנרל המצרי חסן רשאד

טוני בלייר

ניקולאי מלאדנוב

המיליארדר ואיש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי

כל אחד מחברי מועצת המנהלים יהיה אחראי על תיק מוגדר החיוני לייצוב עזה, ולרבות אך לא רק - בניית יכולות ממשל, יחסים אזוריים, שיקום, משיכת השקעות, מימון רחב-היקף וגיוס הון.

שליח האו"ם לשעבר ניקולאי מלאדנוב, חבר מועצת המנהלים, ישמש כנציג העליון לעזה. בתפקיד זה יהווה את החוליה המקשרת בשטח בין מועצת השלום לבין ועדת הטכנוקרטים. הוא יסייע בפיקוח המועצה על כלל היבטי הממשל, השיקום והפיתוח בעזה, ויעסוק בתיאום בין הזרועות האזרחיות והביטחוניות.

חברים נוספים במועצת המנהלים ובמועצת המנהלים לעזה יוכרזו בשבועות הקרובים.