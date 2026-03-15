מאחורי ההצהרות: בישראל נערכים להסדר מדיני עם לבנון

למרות ההצהרות הלוחמניות מצד ההנהגה הישראלית בימים האחרונים והתקיפות העוצמתיות בדאחייה ובדרום לבנון, בירושלים נערכים גם לאפשרות של הסדר מדיני עם לבנון. על פי גורמים המעורים בפרטים, ישראל לא רק שאינה שוללת מהלך כזה - אלא אף בוחנת אותו ברצינות. בתוך כך, שני גורמים ישראלים אמרו היום (ראשון) לרויטרס כי ישראל ולבנון צפויות לשוחח בימים הקרובים.

אחת האינדיקציות לכך היא ביקורו של השר לשעבר רון דרמר בסעודיה בשבוע האחרון, שעל פי דיווח ברשת CNN עסק גם בנושא הזה. על הפרק עומדת אפשרות להסדר שיכלול סיום הלחימה ופירוק חיזבאללה מנשקו. במקביל, גורמים בישראל מציינים כי הימנעות מפגיעה בתשתיות אזרחיות בלבנון במהלך התקיפות האחרונות אינה מקרית, והיא קשורה גם לרצון להשאיר פתח להסדר עתידי.

בישראל אמנם הצהירו היום כי אין תכנון לקיים שיחות ישירות עם לבנון בימים הקרובים, אך בפועל מתנהלים מגעים עקיפים, בעיקר בתיווך אמריקני וצרפתי. דיפלומט מערבי בכיר אומר ל-i24NEWS כי "המציאות בשטח מורכבת יותר מההצהרות הרשמיות. עדיין יש הרבה דברים שלא התייצבו". לדבריו, צרפת אף הציעה לארח שיחות ישירות בין ישראל ללבנון בפריז. ממשלת לבנון מביעה עניין במהלך, וגם האמריקאים מגלים התעניינות, אך בישראל טרם התקבלה החלטה רשמית בנושא.

אותו דיפלומט הוסיף כי בניגוד לחלק מהדיווחים בתקשורת, אין בשלב זה תוכנית צרפתית סדורה על השולחן. לדבריו, "כרגע מנסים לבחון תרחישים שונים שעשויים להיות מעניינים ומקדמים".

עם זאת, בישראל צפויים להתקשות לשכנע את הציבור כי פתרון מדיני כזה הוא ריאלי, בעיקר לנוכח הכישלון של ממשלת לבנון בשנה האחרונה לפרק את חיזבאללה מנשקו, בין אם מחוסר רצון ובין אם מחוסר יכולת.

אחד הרעיונות שעלו בשיחות הוא הקמת קואליציה בינלאומית נגד חיזבאללה, שתכלול את ישראל, ארצות הברית, סעודיה וצרפת, במטרה משותפת לפעול לפירוק הארגון מנשקו.

גורם ישראלי המעורה בפרטים אומר כי כל פתרון ארוך טווח יידרש לשלב בין מאמץ צבאי לדיפלומטי. "חיזבאללה הוא ארגון גדול מאוד, ולא נצליח להיפטר ממנו רק באמצעות מלחמה. לא הצלחנו במשך שנים. צריך להסתכל קדימה ולבנות לבנון חזקה יותר, עם גיבוי בינלאומי שיחליש את חיזבאללה, לצד סיוע צבאי ממוקד מצדנו. זו הדרך".