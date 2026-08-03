מנכ"ל מועצת השלום לעזה דורש מנתניהו לעצור את המתקפות ברצועה

מנכ"ל מועצת השלום לרצועת עזה קיים היום (שני) פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בה הוא ביקש לעצור את התקיפות ברצועה כדי שיהיה ניתן להתחיל ב"14 הימים של הפסקת האש" שנועדו להתניע את תהליך הפירוז כפי שהתחייבה לכך ישראל, כך מסר גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS.

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מנגד, גורם מדיני בישראל אמר כי "ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו". קציני צה"ל עדכנו בוועדת חוץ וביטחון בכנסת על הנעשה בעזה ברקע התקדמות מועצת השלום, ואמרו כי כרגע צה"ל לא זז מהשטח ולא משנה את הוראות הפתיחה באש.

הבקשה של מלאדנוב מגיעה לאחר שצה"ל פרסם בימים האחרונים שורת חיסולים ותקיפות ברחבי רצועת עזה, ועל רקע לחצים מצד ארצות הברית על ישראל להפסיק לחלוטין, או לפחות לצמצם את היקף התקיפות ברצועה.

בתוך כך, השרים וחברי הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, שלחו היום מכתב לרה"מ נתניהו, ובו דרשו לעצור מיד את כניסת כוח הייצוב הבינ"ל לרצועת עזה. לדבריהם, המסמך הרשמי שפרסמה מועצת השלום שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג לשרים במהלך דיוני הקבינט.

לטענתם, ההחלטות שהתקבלו התבססו על מצג שאינו תואם את נוסח מפת הדרכים שפורסמה בסוף השבוע. לפיכך, הם דורשים לכנס מחדש את הקבינט, לקבל החלטות מיידיות שימנעו מצב ביטחוני מסוכן ברצועת עזה, ולחייב את מועצת השלום לתקן את מפת הדרכים.