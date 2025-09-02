על רקע גל ההכרה במדינה פלסטינית: נתניהו יכנס דיון מיוחד על החלת הריבונות ביו"ש | פרסום ראשון

מומלצים -

פרסום ראשון: על רקע גל ההכרה במדינה פלסטינית, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הבוקר (שלישי) דיון מיוחד בנושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון.

בתוך כך, שר החוץ של בלגיה מקסים פריווט הודיע הלילה כי גם ארצו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים החודש. כמו כן, המדינה הטילה סנקציות על ישראל ביניהן הגבלת הרכש מחברות ישראליות והכרזה על השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר כ"פרסונה נון גראטה".

שר החוץ הבלגי נימק את ההחלטה ואמר כי היא נובעת מ"מחויבות איתנה לשיקום פלסטין" ועל מנת "להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל וחמאס". לדבריו, בלגיה תכיר במדינה פלסטינית במהלך היוזמה המשותפת של צרפת וערב הסעודית. יצוין כי ההכרה תעוגן בצו רק לאחר שישוחרר השבוי האחרון וחמאס לא יחזיק עוד בכל סמכות שלטונית.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר בתגובה: "מדינות אירופה המתייפייפות שנכנעות למניפולציות של חמאס - יגלו בסוף את הטרור על בשרן. גם כאן בישראל היו כאלו שפעם האמינו לאשליות כאלה, וקיבלנו בתמורה אונס, רצח וטבח. במקום לתגמל טרור - העולם החופשי צריך להתאחד נגדו".

בלגיה מצטרפת לשורת מדינות שהודיעו לאחרונה כי יכירו במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם שתתקיים החודש, ביניהן צרפת, פורטוגל, אוסטרליה, פינלנד, ניו זילנד, מלטה, סן מרינו, אנדורה ולוקסמבורג. בנוסף, בריטניה, קנדה וגרמניה הודיעו כי אם ישראל לא תפסיק את המלחמה בעזה - גם הן יכירו בהקמת מדינה פלסטינית.

בחודש שעבר דווח כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להכריז על עצמה, הרשות הפלסטינית, כמדינה, במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב. המהלך צפוי להיעשות באופן חד-צדדי אך יישאר הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית.