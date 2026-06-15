ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב (שני) במסיבת עיתונאים לראשונה מאז ההכרזה על ההסכם בין איראן לארה"ב: "עם הסכם או בלעדיו - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", "הצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית, איראן דהרה לגרעין, אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה - אזרחי ישראל היו בסכנת מוות המוני".

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בהמשך אמר נתניהו במענה לשאלת i24NEWS: "אי אפשר להשוות את המצב שלנו לפני מלחמת התקומה לעומת העוצמה היום, הביקוש לדירות בעוטף עזה - עצום, אין מספיק דירות. כולם רוצים לבוא לשם כי הצלחנו לגמד את האיום. מה שעשינו בעזה, ואף אחד לא האמין שנעשה - אנחנו הולכים לעשות גם בצפון. יהיה ביטחון ושגשוג".

לאחר מכן התנער מדבריו מתחילת המערכה כשאמר: "לא אמרתי שאחד מיעדי המבצע הוא הפלת המשטר האיראני". במענה לשאלת עיתונאים האם יתמודד בבחירות הבאות הגיב: "אני רוצה להרגיע - אני הולך לרוץ ומתכוון לנצח".

מוקדם יותר היום, גורם ישראלי בכיר אמר כי "אם היינו יודעים שאלו יהיו התוצאות הסופיות של המבצע מבחינת הרגל המדינית, ספק רב אם היינו יוצאים לאירוע הזה". כמו כן, שר הביטחון כ"ץ אמר כי בניגוד לסעיפי ההסכם שפורסמו, כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בלבנון ומהשטחים שתפסה. "למרות כל הלחצים הקיימים ואלה שעוד יהיו"

"ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ ולבכירים אמריקנים נוספים, וגם אני הבהרתי זאת אתמול לשר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת'. צה"ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית", הוסיף כ"ץ.

כאמור, לאחר הכרזת ההסכם על ידי ראש ממשלת פקיסטן והנשיא טראמפ, באיראן חשפו הלילה פרטים ממזכר ההבנות שצפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ, וממנו עולה רשימת הדרישות הרשמית והמלאה של איראן לצורך פתיחה במשא ומתן והגעה להסכם סופי.

התוכנית האיראנית, הכוללת 14 סעיפים נוקשים, מציבה תנאי סף חד-משמעיים עוד לפני תחילת הדיונים, ובראשם עצירה מוחלטת של הלחימה, הסרת המצור הכלכלי והימי, ופיצויים בסך מאות מיליארדי דולרים.

לפי המסמך, איראן דורשת תחילה הפסקה קבועה ומיידית של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. לצד זאת, טהרן מציבה תנאי בל יעבור לפיו המשא ומתן הסופי לא יחל לפני שיבוצעו הצעדים הבאים: הסרה מלאה של המצור הימי בתוך 30 יום, השעיית הסנקציות על מכירת נפט ומוצרים פטרוכימיים, ושחרור של מחצית מהכספים האיראניים המוקפאים עוד לפני תחילת הדיונים.