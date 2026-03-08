הכפפות הוסרו: איראן בנסיון חסר תקדים לפגוע בישראלים בחו"ל

בשיחה שערך עם i24NEWS, גורם בכיר במטה לביטחון לאומי (מל"ל) הזהיר את המטיילים הישראלים בחו״ל כי איראן "הסירה באופן חסר תקדים את כל המגבלות" בכל הנוגע לפיגועי טרור מחוץ לגבולותיה, תוך מעבר ממלחמת פרוקסי זהירה לניסיונות ישירים, "מלוכלכים" וללא סינון לפגוע בישראלים ברחבי העולם, כך פורסם במהדורה המרכזית הערב (ראשון) על ידי כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין.

לדברי הגורם, חל שינוי דרמטי בשיטת הפעולה של טהרן. לאחר סדרה של מכות מודיעיניות וצבאיות שספג המשטר, איראן כבר אינה פועלת רק דרך שכבות של הכחשה.

"אנחנו רואים הסרת מגבלות איראנית שכמעט שאין לה תקדים", אמר הגורם. "אין פרוקסי, אין אנשי ביניים. איפה שהם יכולים לפעול - הם פועלים. זהו שינוי יסודי בגישה משום שהם מרגישים שאין להם כרגע מה להפסיד לאור מה שספגו. כל יום אנחנו מסכלים ניסיונות פיגוע", אמר הגורם.

במסגרת העלאת רמת הכוננות, המל"ל החמיר את אזהרות המסע למספר מדינות הגובלות באיראן או קרובות אליה: ארמניה, אזרבייג'ן וגאורגיה. מדינות אלו מצטרפות לאזהרות ברמה גבוהה שכבר קיימות לגבי איחוד האמירויות ומדינות נוספות באזור.

הבכיר הדגיש כי האיום אינו מוגבל לסוכנים איראנים בלבד, אלא כולל "תמהיל של מאמצים". לדבריו, טהרן מגייסת "כל מי שזמין ומוכן לעבוד", כולל ארגוני פשיעה, שכירי חרב, אפגנים ואזרים, כדי לבצע פיגועים.

עוד ציין כי "חלק מהאנשים שחוסלו בימים האחרונים באיראן תכננו פיגועי טרור בחו"ל, וברגע שחוסלו - יכולות הפיקוד והשליטה על כל התהליכים שובשו".

לדבריו, מדובר במשטר ש"להוט לעימות". בעבר איראן הקפידה לשמור מרחק בטוח מניסיונות פיגוע, כמו ניסיונות הפיגועים בקפריסין ובמדינות נוספות, תוך הטלת האשמה על גורמים פליליים מקומיים או צד שלישי כדי לשמור על הכחשה סבירה. עידן זה, כך נראה, הסתיים.

הגורם הדגיש גם את הצלחת שיתוף הפעולה הבינלאומי, וציין כי עשרות ניסיונות פיגוע מסוכלים מדי שנה. לדבריו, גם מדינות בעלות יחסים דיפלומטיים מורכבים עם ישראל משתפות פעולה כדי למנוע פיגועים בשטחן.

"זהו כלל ידוע שבמאבק בטרור אין אויבים", אמר. "גם מדינות שאוהבות אותך פחות מבינות שלפיגוע טרור יש השלכות תדמיתיות וכלכליות. יש אינטרס ברור שלא יהיה טרור".

"על כל ישראלי השוהה בחו"ל לנקוט באמצעי זהירות"

הגורם סיים באזהרה מעשית ודחופה לישראלים השוהים בחו"ל או מתכננים לנסוע. מעבר לאיום המדינתי, קיימת גם דאגה גוברת מפיגועי 'זאב בודד' המונעים על ידי הסתה אנטי-ישראלית עולמית ופסיקות דתיות.

"ישראלי, בכל מקום שבו הוא נמצא, צריך לנקוט בימים אלה משנה זהירות", הזהיר. הבכיר המליץ לישראלים להימנע מהתקהלויות גדולות בבתי חב"ד, מסעדות כשרות באזורים רגישים, והצגת סממנים חיצוניים של זהות ישראלית או יהודית.

"אני ממליץ לכל ישראלי, בכל מקום שבו הוא נמצא, להימנע ממקומות המזוהים עם הקהילה היהודית ועם ישראל. אנחנו צריכים כאן זהירות כפולה", סיכם הגורם. "להימנע מאותו אדם מקומי ‘מטורף’ שמחליט לקחת יוזמה".