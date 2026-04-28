ארדואן יסייע? טורקיה פנתה לארצות הברית וללבנון והציע לסייע בהשגת הסדר בעניין חיזבאללה, כך ציינו היום (שלישי) שני גורמים המעורים בפרטים בשיחה עם כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין.

ל-i24NEWS נודע, כי ההצעה הטורקית לשמש כמתווכת וגורם שאמור לסייע בפתרון סוגיית חיזבאללה הגיעה בתקופה האחרונה. עם זאת, עד כה ממשל טראמפ לא השיב לה בחיוב - או בשלילה.

אחד הגורמים אמר ל-i24NEWS כי גם "ממשלת לבנון לא מתלהבת מהרעיון, עקב חוסר הרצון שלה להגדלת ההשפעה הטורקית במדינה".