ארדואן יסייע בהשגת הסדר עם חיזבאללה? הצעת התיווך המפתיעה שהגיעה לארה"ב | עמיחי שטיין
טורקיה פנתה לארצות הברית וללבנון והציע לסייע בהשגת הסדר בעניין חיזבאללה • גורמים ל-i24NEWS: ממשל טראמפ טרם השיב, לבנון לא מתלהבת מהרעיון
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ארדואן יסייע? טורקיה פנתה לארצות הברית וללבנון והציע לסייע בהשגת הסדר בעניין חיזבאללה, כך ציינו היום (שלישי) שני גורמים המעורים בפרטים בשיחה עם כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין.
ל-i24NEWS נודע, כי ההצעה הטורקית לשמש כמתווכת וגורם שאמור לסייע בפתרון סוגיית חיזבאללה הגיעה בתקופה האחרונה. עם זאת, עד כה ממשל טראמפ לא השיב לה בחיוב - או בשלילה.
אחד הגורמים אמר ל-i24NEWS כי גם "ממשלת לבנון לא מתלהבת מהרעיון, עקב חוסר הרצון שלה להגדלת ההשפעה הטורקית במדינה".
