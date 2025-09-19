בצל הדרקון: מלחמה סמויה - מהצללים לאור

מומלצים -

1950. ישראל. מדינה צעירה מכירה בסין הקומוניסטית. בבייג'ינג? שתיקה. סין תומכת בערבים, מצביעה נגד הציונות באו"ם, אוסרת על ישראלים להיכנס. על פני השטח - נתק מוחלט. אבל מתחת - משהו אחר קורה.

שנות ה־70. תערוכת הנשק בפריז. מטוס ה"כפיר" הישראלי ניצב בגאווה. ופתאום - קבוצה של גברים אסייתיים בחליפות כהות מתעכבת לידו. לא קונים, רק מתעניינים. כולם מבינים: הם מסין.

1979. מטוס פרטי נוחת בבייג’ינג. עליו, שאול אייזנברג, איש עסקים מסתורי, ומשלחת ביטחונית ישראלית. לא שגרירים, לא פוליטיקאים - מהנדסים וטכנאים. הם לא באו לפתוח שגרירות. הם באו למכור.

עסקאות נחתמות בחשאי. טנקים סובייטיים ישנים מקבלים טכנולוגיה ישראלית. טילי "פיתון" ישראליים הופכים לטילי PL-8 סיניים. הפרויקט הישראלי שבוטל - "הלביא" - מתגלגל למטוס הקרב הסיני J-10. ישראל מרוויחה כסף. סין משיגה טכנולוגיה. ושתיהן שומרות על שתיקה.

עד ש-1992. אחרי 42 שנות שתיקה, ישראל וסין יוצאות מהצללים. טקס חגיגי בבייג’ינג – לחיצות ידיים, שגרירויות, טיסות ישירות. הכול נראה פתאום רשמי. אבל מאחורי המצלמות, החשדנות נשארת. ואז -האמריקנים נכנסים לתמונה.

שנת 2000. עסקת ענק: ישראל מוכרת לסין מטוס ביון מתקדם - "פאלקון". שווי? מיליארד דולר. וושינגטון לוחצת – העסקה מתבטלת. ישראל נאלצת לשלם מאות מיליונים פיצויים. בייג’ינג זועמת.

ואז - 2005. פרשת המל"טים. סין מבקשת שדרוג ל"הרפי" שכבר רכשה. במחאה - האמריקנים משעים שיתופי פעולה ביטחוניים עם ישראל. ירושלים מחפשת מחוות פיוס – נאלצת לעצור הכול ולהחזיר את הכלים לסין כפי שהם. אפילו מפטרת את מנכ"ל משרד הביטחון.

הפרשן יצחק שיחור סיכם: "הלחץ האמריקני הביא לעצירה כמעט מוחלטת של כל סחר צבאי עם סין".

ככה נראית מלחמת הצללים: על פני השטח - דיפלומטיה מחויכת. מתחת - עסקאות סודיות, משברים דיפלומטיים וטכנולוגיות נעלמות. ככה נראית מלחמת הצללים. על פני השטח - חיוכים דיפלומטיים. מתחת -עסקאות חשאיות, טכנולוגיות מועתקות, משברים דיפלומטיים. ישראל משחקת על חבל דק – ומגלה שברגע האמת - הדרקון לא שוכח ולא סולח.

