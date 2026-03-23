הדיווח על האכזבה מראש המוסד - והפער מול התוכנית המקורית להפלת המשטר

ראש המוסד דדי ברנע הציג בוושינגטון תוכנית להפלת המשטר, אך בניגוד לטענות לא אמר כי הדבר אפשרי בתחילת הלחימה - כך דיווח הערב (שני) כתבנו גיא עזריאל. לפי התוכנית, מרכיב היציאה לרחובות מופיע לאחר המבצע - ועשוי אף להימשך חודשים.

כזכור, בניו יורק טיימס דווח על תסכול בבית הלבן, בטענה כי ראש המוסד הבטיח שניתן יהיה להפיל את המשטר באיראן באמצעות התקוממות אזרחית כבר בתחילת המלחמה, דבר שלא התממש ומוצג כפגם בתכנון.

מעבר לכך, אפשר לדווח כי חלקים מרכזיים בתוכנית טרם יצאו לפועל ודורשים אישורים נוספים. ראש המוסד הבהיר שיש היתכנות, אך מדובר בתהליך ממושך ובכל מקרה רלוונטי רק לאחר סיום הלחימה.

בנוסף, צריך לזכור כי הנשיא טראמפ עצמו קרא לציבור האיראני להישאר בבתים במהלך המבצע והזהיר כי מסוכן לצאת לרחובות, מה שהופך את הדיווחים על אכזבה אמריקנית מההבטחות לכאורה, לתמוהים לכל הפחות.