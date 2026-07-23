"המטרות כבר מוכנות": התנאי שיביא לצירוף ישראל למערכה כוללת באיראן

דיונים ביטחוניים נמשכים בישראל וגם מול האמריקנים בימים האחרונים, ברקע ההסלמה מול איראן. ישראל חולקת מודיעין עם משרד המלחמה האמריקני, כשהמסר שהיא מעבירה הוא, נצטרף למערכה אם טראמפ יחליט על שינוי פאזה.

הפאזה המדוברת נוגעת למטרות התקיפה - מתקיפות טקטיות ויעדי תשתיות לפגיעה אנושה במשטר ובאיומים האסטרטגיים כולל התכנית הגרעין והטילאות.

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ברקע חוסר הוודאות הזה, טרם נקבעה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא, וגם בבית הלבן לא משתפים בסיבות שבגללן הפגישה הזו אולי לא תצא אל הפועל. על פי גורם מעורה בפרטים, "מטרות כבר מוכנות, אבל הכל יכול גם להתהפך בשנייה".

בישראל נערכים וממתינים לאישור של טראמפ לצאת לדרך. על פי גורם ביטחוני - נצטרף ללחימה רק אם טראמפ יגיד או אם איראן תתקוף - מה מהם שיבוא קודם.