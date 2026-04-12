סגן נשיא ארה"ב ואנס: "לא הצלחנו להגיע להסכם עם איראן, נחזור לארה"ב בלי"

סגן נשיא ארצות הברית גיי. די. ואנס הודיע הלילה (ראשון) כי השיחות עם המשלחת האיראנית בפקיסטן לא הניבו תוצאות - והמריא יחד עם המשלחת האמריקנית חזרה לארצות הברית. "נחזור בלי הסכם, אלו חדשות רעות עבור איראן".

סגן הנשיא אמר כי בשיחות היו פגמים עם איראן, "שבחרה לא לקבל את תנאי ארצות הברית". "היינו די גמישים, עליו לראות אישור חיובי לכך שהאיראנים לא יחתרו להשיג נשק גרעיני. הגענו לפה עם הצעה פשוטה מאוד - וזוהי הסופית והטובה ביותר שלנו", הוסיף.

מקור המעורה בפרטים אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי לא יחול שינוי במצב הקיים במצר הורמוז - כל עוד ארצות הברית לא תסכים להצעה "סבירה". מקור המקורב למשלחת האיראנית טען כי האמריקנים "דרשו במהלך המשא ומתן את מה שלא הצליחו להשיג במלחמה".

משרד החוץ האיראני אמר על פיצוץ המגעים כי חילוקי הדעות היו סביב שלושה נושאים שונים, אך לא ציינו מה הם. "ניהלנו את המשא ומתן באווירה של חוסר אמון וחשדנות. לא ציפינו להגיע להסכם בסבב משא ומתן אחד", נמסר.

טראמפ אמר הלילה, בהתייחסות לשיחות עם איראן, כי זה לא משנה אם תהיה עסקה או לא - "כך או כך אנחנו מנצחים". הנשיא האמריקני הוסיף ושיגר איום לעבר לסין: "אם היא תעביר נשק לאיראן, היא תהיה בבעיה".

אמש דיווחנו במגזין השבת כי בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במשא ומתן, וכי יש היערכות לאפשרות של חזרה ללחימה במידה והשיחות ייקרסו.