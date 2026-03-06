ההחלטות שהובילו לתקיפה באיראן - שלב אחרי שלב: כתבנו המדיני גיא עזריאל פרסם הערב (שישי) כי החלטה הדרמטית לתקוף ברפובליקה האסלאמית התקבלה לפני כמה חודשים, אז נפל הפור להתניע את המבצע במהלך דרמטי, שקיבל עם הזמן תפנית במועד הביצוע.

נובמבר 2025: מתקבלת ההחלטה לחסל את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. באותה עת מתחיל התכנון החשאי לביצוע הפעולה. מועד הזמן המקורי שתוכנן היה אמצע השנה, לחודשים מאי-יוני.

נקודת המפנה: התכנון משתנה בפגישה של נתניהו וטראמפ באחוזתו של האחרון במאר-א-לאגו בפלורידה בסוף דצמבר. השניים מקבלים החלטה - מקדימים את התקיפה.

מעגל הסוד: רה"מ נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד דדי ברנע שמחזיקים בכל פרטי המבצע. הקבינט המצומצם ליווה את התהליך מראשיתו וכולל את השרים בן גביר, סמוטריץ', סער ודרעי.

רגע האישור הדרמטי: הקבינט הרחב מכונס לאישור תכניות המבצע בלילה שלפני (משמע שישי בערב), בישיבה טלפונית שהחלה ב-2 בלילה ונמשכה עד לפנות הבוקר שלמחרת (משמע שבת). שעות ספורות לאחר מכן המבצע באיראן יוצא לדרך.

אמש: כונס הקבינט המדיני-ביטחוני לסקירת ההישגים והתכניות להמשך המבצע. בימים הקרובים צפוי המשך ההשמדה של מטרות צבאיות ומשטר. בישראל ובארה"ב מדברים על עוד כמה שבועות של לחימה, כאשר דוברת הבית הלבן ציינה כי יידרשו 4-6 שבועות.

בינתיים, בישראל מבהירים: "המלחמה לא תיגמר עד השגת כל היעדים ובראשם הפלת המשטר". המטרות הצבאיות כוללות טילי קרקע קרקע, מכ"מים, השגת עליונות אווירית, אבל לא פחות מכך גם יעדי משטר.