שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ונשיא הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IDB) אילן גולדפיין חתמו היום (שני) בוושינגטון על הצהרת כוונות לקידום הקמת קרן הסכמי יצחק.

"הסכמי יצחק" הם יוזמה לקידום הסכמים מדיניים-כלכליים אותה יזם נשיא ארגנטינה, חבייר מיליי. ההסכמים נועדו להעמיק את הקשרים המדיניים, הכלכליים והטכנולוגיים בין ישראל לבין מדינות האזור, ולייצר מסגרת מעשית לשיתופי פעולה בתחומי תשתיות, חדשנות, השקעות ופיתוח. הקרן תפעל במסגרת פעילות קבוצת הבנק ותהווה גשר כלכלי בין ישראל לבין מדינות אמריקה הלטינית והקריביים.

בהודעת משרד האוצר נמסר כי באמצעות הקרן, חדשנות ישראלית ופתרונות שפותחו בישראל יוכלו לתת מענה לצרכים ולאתגרים במדינות האזור, בתחומים שבהם לישראל ניסיון ויתרון יחסי משמעותי, בהם: מים, אנרגיה, חקלאות, ביטחון מזון, מערכות דיגיטליות וטכנולוגיה.

הקרן תסייע בגיוס ובהעמדת מקורות מימון ציבוריים ופרטיים לפרויקטי פיתוח, ותסלול למעשה את הדרך לחברות ישראליות להתרחב לשווקים המתפתחים של אמריקה הלטינית והקריביים, זאת תוך קידום צמיחה בת קיימא, פיתוח כלכלי, חיזוק חדשנות אזורית והרחבת שיתופי הפעולה בין המגזר הציבורי, המגזר הפרטי ומוסדות פיתוח בינלאומיים.

על פי המסמך המשותף, הקרן צפויה לכלול שלושה רכיבים מרכזיים: חלון סיוע טכני לתמיכה בהכנת פרויקטים, בדיקות היתכנות וחיזוק יכולות; מסגרת מימון מעורב (blended finance) שתתמוך בפעילות IDB Invest באמצעות מימון בתנאים מועדפים; ומבנה ייעודי לגיוס הון פרטי, הנתמך מצד ממשלת ישראל.

הקרן מיועדת לתמוך הן בפעילות במגזר הציבורי והן בפעילות במגזר הפרטי במדינות אמריקה הלטינית והקריביים, תוך העמדת משאבים לשימוש בכלים פיננסיים חדשניים, ובכך תאפשר קידום פתרונות ישראליים לאתגרים מרכזיים במדינות אמריקה הלטינית והקריביים.

במעמד החתימה השתתפו שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, שגריר ארגנטינה בארה"ב אלחנדרו (אלק) אוקסנפורד, וכן נציגי הונדורס, צ׳ילה, פראגוואי, פנמה, אקוודור, הרפובליקה הדומיניקנית ואל סלבדור.

את העבודה על ייסוד הקרן מובילים מהצד הישראלי נציג מדינת ישראל בבנק הבין-אמריקאי לפיתוח שי ששתיאל, יחד עם צוות משותף של אגפי הכלכלן הראשי, אגף התקציבים, אגף החשבת הכללית והלשכה המשפטית במשרד האוצר.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "קרן הסכמי יצחק היא ביטוי מעשי לחזון מדיני-כלכלי פורץ דרך, שנולד ביוזמת נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, ואנו כעת התחלנו צעד משמעותי בדרך להגשמתו. הקרן אותה ייסדנו תחבר את החדשנות הישראלית, ואת היכולות הפיננסיות של מדינת ישראל עם העומק המקצועי של הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח, ותאפשר להביא פתרונות ישראליים בתחומי מים, אנרגיה, חקלאות, ביטחון מזון וטכנולוגיה למדינות אמריקה הלטינית והקריביים. זהו צעד משמעותי בחיזוק הקשרים הכלכליים של ישראל עם מדינות האזור ובהעמקת מעמדה של ישראל כשחקנית משמעותית בזירת הפיתוח הבינלאומית".

נשיא הבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IDB) אילן גולדפיין: "השותפות הזו היא הזדמנות גדולה לאמריקה הלטינית ולישראל. דמיינו יבשת עם למעלה מ-660 מיליון בני אדם - צעירים, דינמיים, ועם תוצר מקומי גולמי של יותר מ-6.6 טריליון דולר, יציבות פוליטית יחסית, והשתלבות הולכת וגוברת בשרשראות הערך העולמיות. היקף כזה יוצר הזדמנויות אמיתיות עבור חברות ומשקיעים ישראלים. ככל ששותפותיה של ישראל יהיו חזקות ומשגשגות יותר, כך גם ישראל תהיה חזקה ומשגשגת יותר".