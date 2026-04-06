לפני תום האולטימטום: ארה"ב ואיראן עשויות להסכים להפסקת אש זמנית

במהלך דיונים ביטחוניים שנערכו אתמול (ראשון) בירושלים, עלתה אפשרות שהמשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן יוביל להפסקת אש זמנית לפני תום האולטימטום. על פי גורמים שהשתתפו בדיונים, ההערכה היא שסיכויי ההגעה להסכם עומדים על כ-50:50.

למרות שהאפשרות אינה המועדפת על ישראל בשלב זה, רוח הדברים בלשכת ראש הממשלה היא כי המדינה תקבל כל עסקה שתוצע על ידי הנשיא דונלד טראמפ. "אם טראמפ הולך על זה, חייבים ללכת איתו. אין אפשרות לצאת נגד הנשיא אחרי מה שעשה עבורנו בשנה האחרונה ועדיין עושה בימים אלה", אמר אחד הנוכחים.

בישראל מציינים כי אם במידה ותתקבל, ההפסקת אש תוצג כתוצאה מהתמרונים של ארצות הברית, ולישראל צפויה להיות מחויבות למהלך. עם זאת, גם לאחר התשובה השלילית שהתקבלה היום מאיראן, הגורמים בארץ מדגישים כי המו"מ עדיין נמשך ושעות רבות עומדות לפניהם.

במקביל, התכניות הצבאיות בישראל כבר מוכנות לכל תרחיש, לרבות הרחבת המתקפות, אם לא יושג הסכם. בין האפשרויות שנבחנות: פתיחת מיצרי הורמוז או פעולות צבאיות נוספות במקביל למו"מ הדיפלומטי.