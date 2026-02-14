פרסום ראשון: סער צפוי לייצג את ישראל במועצת השלום שתתכנס בארה"ב ביום חמישי | גיא עזריאל

פרסום ראשון: שר החוץ גדעון סער צפוי לייצג את ישראל במועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שתתכנס בוושינגטון ביום חמישי הקרוב, כך פרסם הערב (שבת) כתבנו המדיני גיא עזריאל.

המהלך יוצא לפועל לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת לאחר שהלשכה הודיעה כי הוא צפוי להיעדר מהכינוס.

ההזמנה הרשמית לישראל נתקבלה בסוף חודש ינואר, כ-24 שעות לפני ההכרזה של טראמפ על מועצת השלום בדאבוס. טרם המענה החיובי, בישראל התלבטו מאוד האם לקבל את ההצעה. מצד אחד - קבלת ההצעה תמנע מצב בו ישראל מביכה את טראמפ ומאבדת את השפעתה בגוף החדש. מצד שני - משמעות ההודעה, הלכה למעשה, היא קבלת נוכחותן של מדינות - בהן טורקיה וקטאר - תוך שישראל מהווה קול שווה בסוגיות הקשורות לעתיד עזה וביטחון המדינה.

ההזמנה נרשמה מספר ימים לאחר לאחר הגינוי החריף וחסר התקדים נגד טראמפ והרכב הוועדה. בהודעה המדוברת נכתב כי "ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב". מספר ימים לפני כן, פורסם ב-i24NEWS כי ההודעה תואמה עם הממשל האמריקני.

על פי הצהרת הבית הלבן, המדינות שמנהיגיהן ישתתפו במועצה, לצד ישראל, הן: בחריין, מרוקו, ארגנטינה, ארמניה, אזרבייג'ן, בלגיה, בולגריה, מצרים, הונגריה, אינדונזיה, ירדן, קזחסטן, קוסובו, מונגוליה, פקיסטן, פרגוואי, קטאר, ערב הסעודית, טורקיה, איחוד האמירויות הערביות ואוזבקיסטן.

כזכור, כינוס מועצת השלום מגיע ברקע המאמצים לקדם את יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. לאחר הפתיחה המוגבלת של מעבר רפיח, כעת ישנה ציפיה להכרזה על דד-ליין של טראמפ לפירוק חמאס מנשקו.