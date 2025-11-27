דיפלומט אמריקני לשעבר על מאחורי הקלעים של השיחות עם סעודיה

סעודיה וארצות הברית הפכו לחברות של ממש. בשבוע שעבר ביקר לראשונה זה שבע שנים יורש העצר הסעודי בבית הלבן כשעל הפרק השקעות ענק, עסקת מטוסי F-35, וגם - נורמליזציה. שגריר ארצות הברית לשעבר בסעודיה, מייקל רטני, סיפר לראש דסק החוץ ברק בטש, בראיון מיוחד ששודר ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, על ההתקרבות בין שתי המדינות.

כאמור, אחד הנושאים שעלו במהלך הריאיון, הוא סוגיית מטוסי ה-F-35, אותם סעודיה רוצה כבר מספר שנים. לדברי רטני, מדובר יותר בעניין סמלי של היחסים בין ריאד לוושינגטון, ופחות בצורך ממשי במטוסים.

בהמשך, הוא התייחס להסכמי אברהם וסוגיית הצטרפות סעודיה אליהם, והסביר כי בריאד מחפשים סיום מוחלט למלחמה בעזה. לדבריו, בן סלמאן מחפש שינוי מדיניות מצד ישראל בסוגיה הפלסטינית, ולכן נורמליזציה לא תתרחש בקרוב, אולי לא תחת שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בסיום הריאיון, הבכיר חשף עד כמה השיחות לנורמליזציה היו קרובות להצלחה - וכיצד טבח 7 באוקטובר טרף את הקלפים ותסכל את הסעודים.

כאמור, מאז חזרתו של הנשיא טראמפ לבית הלבן, עוד ועוד מדינות ערב נלחמות על תשומת ליבו. אבל נראה שסעודיה מנצחת את התחרות הזו, עם שאיפות להוביל את המזרח התיכון החדש ולעבוד צמוד עם האמריקנים.

הריאיון המלא - בראש העמוד