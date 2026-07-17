גם נתניהו והרצוג התערבו: ישראלי שוחרר ממעצר בתאילנד אחרי שמונה חודשים

סוף לסאגה: ישראלי שוחרר היום (שישי) מהמעצר בתאילנד בתום שמונה חודשים, לאחר שנעצר בעקבות מחסנית שנשכחה בתיקו האישי עם הגעתו למדינה.

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הישראלי ואשתו הטרייה, לוחמי מילואים, נחתו במדינה לפני שמונה חודשים לחופשת ירח דבש - אך עם נחיתתם כאמור נעצרו. בית המשפט בתאילנד גזר על הישראלי שנה וחצי מאסר ולאחר ערעור הועבר למעצר בית.

מאחורי הקלעים התנהל מאמץ מדיני חריג שכלל את מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, ראש הממשלה שפנה לעמיתו התאילנדי, וכן את נשיא המדינה, שר החוץ וגורמים זרים נוספים. לפני כשבועיים התקבל הערעור, והוא שוחרר מתאילנד לאחר שעונש המאסר הומר לעונש חלופי.

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ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם לוחם המילואים א' ומשפחתו לאחר ששוחרר. א׳, אשתו מ' ובני המשפחה הודו לראש הממשלה: "תודה שעשיתם כל מה שאפשר כדי להחזיר אותנו, זה מחמם את הלב. תודה שלא השארתם אותנו מאחור".