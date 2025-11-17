"המבחן האמיתי של העסקה": האם חמאס יפורק מנשקו?

לקראת הדיון במועצת הביטחון וההצבעה על הצעת ההחלטה האמריקנית, בישראל מתכוונים להציב במרכז הדיון את סוגיית פירוק חמאס מנשקו, כך פרסם הערב (שני) הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל. בכירים מדיניים ציינו ל-i24NEWS: "זה השלב הבא והמבחן האמיתי של העסקה".

כפי שפרסמנו השבוע, בישראל מצביעים על מגמה מטרידה שמגיעה מכיוון וושינגטון: דחיפה להתחיל בשיקום מיידי של הרצועה עוד לפני שנפתרה שאלת פירוק חמאס מנשקו כאשר לא ברור לאף אחד אם וכיצד זה יתבצע בפועל.

בירושלים מטילים ספק עמוק ביכולת להשיג פירוק כזה, הן לנוכח הצהרות חמאס, והן בשל העובדה שאף גורם זר אינו מגלה נכונות להתעמת עם הארגון. גורם ישראלי בכיר אמר לנו בסוף השבוע: "זה לא יעבוד. בסוף נאלץ לפרז בעצמנו".

לפי הערכות שנלמדות בירושלים, ההצעה האמריקנית צפויה לעבור ברוב גדול, כאשר רוסיה וסין, החברות הקבועות במועצה, כנראה יימנעו ולא יפעילו וטו.

למרות שבישראל לא שלמים עם המהלך, יש גם יתרון משמעותי - כיוון שההחלטה צפויה לעבור תחת פרק 6 של מגילת האו"ם. המשמעות - ללא מנגנון אכיפה או סמכות להטיל סנקציות במקרה שהתוכנית לא תייושם. כנ"ל לגבי סמכות להשתמש בכוח. החלטה שניתן להתעלם ממנה ומפעילה רק לחץ מדיני אבל לא אופטרטיבי. במקרה הזה מדובר כמובן באפשרות מועדפת על ישראל.