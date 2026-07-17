ממשלת קולומביה הנכנסת: נמשוך את ההתערבות בתביעה נגד ישראל בהאג

ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה היום (שישי) כי תמשוך את התערבותה בהליך שמנהלת דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, כחלק מחידוש היחסים בין שתי המדינות.

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ההודעה פורסמה לאחר פגישתו של שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ המיועד של קולומביה, עומאר בולה אסקובר, בוושינגטון. לפי הודעת לשכת הנשיא הנבחר אבלרדו דה לה אספרייה, הצדדים סיכמו על מפת דרכים לחידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים החל מ-7 באוגוסט, יום השבעת הנשיא הנבחר.

ההבנות כוללות חילופי שגרירים באופן מיידי, ביטול הדדי של חובת הוויזות, וקידום פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. עוד נכתב כי קולומביה "תשוב לעמדה אחראית בזירה הבינלאומית" ותמשוך את מעורבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין בהאג.

המהלך מגיע לאחר שמוקדם יותר השבוע שוחח סער עם הנשיא הנבחר, ובהמשך לכך החל משרד החוץ בהיערכות לחידוש היחסים בין המדינות, לרבות מינוי שגריר ישראל חדש בבוגוטה. היחסים בין ישראל לקולומביה נותקו באופן חד-צדדי במאי 2024 על ידי הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, וכעת מבקשת הממשלה הנכנסת להשיבם למסלולם.