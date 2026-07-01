ברקע הסמיכות לבחירות: נתניהו שוקל שוב לנאום באו"ם בספטמבר

ראש הממשלה, ששקל שלא לנסוע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם, בוחן כעת מחדש את ההחלטה • בין היתר הוא שוקל אפשרות לעשות שימוש בנאום כחלק מקמפיין הבחירות

גיא עזריאל
גיא עזריאל  ■ כתב מדיני ■ 
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ראש הממשלה בנימין נתניהו על בימת האו"ם, ספטמבר 2024
ראש הממשלה בנימין נתניהו על בימת האו"ם, ספטמבר 2024 (AP Photo/Richard Drew)

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ששקל שלא לנסוע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו”ם בספטמבר, בוחן כעת מחדש את ההחלטה, בין היתר על רקע סמיכות מועד העצרת למערכת הבחירות ואפשרות לעשות שימוש בנאום כחלק מקמפיין הבחירות.

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על רקע הסמיכות למערכת הבחירות: רה''מ נתניהו מעוניין להקדים את הנאום
על רקע הסמיכות למערכת הבחירות: רה''מ נתניהו מעוניין להקדים את הנאום

לפי המסתמן, נתניהו מעוניין להקדים את מועד הנאום מערב חג הסוכות, לנסיעת בזק של לילה אחד ביום שלאחר יום הכיפורים.

במקביל, הוא ניצב בפני אתגרי אבטחה ולוגיסטיקה: המלון שבו התארח בשנה שעברה, ואשר נחשף מאז כיעד מאוים, נפסל לשימוש. מנגד, מסיבות ביטחוניות, ראש הממשלה לא יכול להתארח במלונות הנמצאים בבעלות קטרית או סינית, בעוד שרבים מהמלונות הגדולים האחרים כבר הוזמנו על ידי משלחות מרחבי העולם לקראת העצרת.

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