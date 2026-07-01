ראש הממשלה בנימין נתניהו, ששקל שלא לנסוע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו”ם בספטמבר, בוחן כעת מחדש את ההחלטה, בין היתר על רקע סמיכות מועד העצרת למערכת הבחירות ואפשרות לעשות שימוש בנאום כחלק מקמפיין הבחירות.

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לפי המסתמן, נתניהו מעוניין להקדים את מועד הנאום מערב חג הסוכות, לנסיעת בזק של לילה אחד ביום שלאחר יום הכיפורים.

במקביל, הוא ניצב בפני אתגרי אבטחה ולוגיסטיקה: המלון שבו התארח בשנה שעברה, ואשר נחשף מאז כיעד מאוים, נפסל לשימוש. מנגד, מסיבות ביטחוניות, ראש הממשלה לא יכול להתארח במלונות הנמצאים בבעלות קטרית או סינית, בעוד שרבים מהמלונות הגדולים האחרים כבר הוזמנו על ידי משלחות מרחבי העולם לקראת העצרת.