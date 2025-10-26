אקוניס: "הסכמי אברהם יתקדמו לצד התחזקות חמאס וחיזבאללה"

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס נפגש היום (ראשון) עם ראשי ערים ומועצות אזוריות בוועידת קק"ל-ארה"ב ואמר כי בחודשים הקרובים צפויות מדינות אזוריות ורחוקות יותר להצטרף להסכמי אברהם. אולם, לדבריו, הצד השני של התקדמות לנורמליזציה היא התחמשות משמעותית של חיזאללה ושל חמאס.

בפגישה אמר אקוניס כאמור כי "בחודשים הקרובים צפויות הודעות חיוביות ממדינות באזורנו וגם מכאלו מרוחקות יותר - שיצטרפו להסכמי אברהם. זאת הזדמנות כלכלית אדירה למדינת ישראל כולה".

אולם, כאמור, הוסיף אקוניס ואמר: "הצד השני של התקדמות לנורמליזציה היא התחמשות משמעותית של חיזבאללה בלבנון והמצאות מחבלי חמאס חמושים ברצועת עזה. השלב השני של ההסכם הוא פירוז עזה והנחת הנשק על ידי מפלצות חמאס ואנחנו עומדים על כך עד תום".

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר החודש, בעקבות תכנית השלום שלו והסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, כי הוא מצפה להרחבה של הסכמי אברהם. "הסעודים סימנו כי הם מעוניינים בכך", הסביר, "אני חושב שברגע שהם יעשו זאת - כולם יצטרפו".

נזכיר כי סוגיית הנורמליזציה עם סעודיה, והצטרפותה להסכמי אברהם, עלתה לא פעם מאז חתימת הסכמים הראשונים במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ. לאורך השנים, עלו מספר שמות של מדינות שעשויות להצטרף להסכם. בין היתר, הוזכרו סעודיה ואינדונזיה - אם כי הדבר טרם יצא לפועל. מתחילת המלחמה לפני כשנתיים, השמיעו בריאד את הדרישה למדינה פלסטינית - לפני שהמהלך יוכל לצאת לפועל.

בכיר אמריקני התייחס לסוגייה הזו ואמר בשיחה עם i24NEWS כי ההסכם מול חמאס והפסקת האש פותחים את האפשרויות להסכמים נוספים במסגרת הסכמי אברהם. "אינדונזיה, סעודיה, אלג'יריה, סוריה ולבנון אולי יצטרפו גם הן למעגל, ואפילו אפשרות ליחסים פורמליים יותר עם קטאר, זוהי הדרך להביא ליציבות", אמר.

השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס לסוגייה לא פעם, ובסוף יוני האחרון אמר כי "אני חושב שתהיה הכרזה גדולה על מדינות שיצטרפו להסכמים". וויטקוף הדגיש כי הרחבת הסכמי אברהם אינה רק יעד מדיני אלא גם אמצעי מרכזי להשגת יציבות אזורית.

לדבריו, בארצות הברית פועלים כעת מול מספר מדינות במקביל - חלקן מפתיעות - במטרה להביא לנורמליזציה עם ישראל. "אולי אנשים מעולם לא שיערו שיצטרפו, אבל אנחנו רואים תזוזות", אמר. "זה לא רק תהליך דיפלומטי, זו גם תקווה ליציבות חדשה במזרח התיכון".