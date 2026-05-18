מתפ"ש לדרג המדיני: 80% מתושבי עזה רוצים להגר מחוץ לרצועה | חשיפה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הציג לבכירי הדרג המדיני סקר שנערך לאחרונה בעזה, ובו אומרים 80% מתושבי הרצועה כי הם היו מעוניינים להגר מרצועת עזה, כך על פי שני גורמים ישראלים.

התוצאות מראות עד כמה הציבור העזתי מעוניין בהגירה ברצועת עזה, בתקופה שבה חמאס מסרב למסור את נשקו, כפי שדורשת תוכנית טראמפ, מה שמקשה על כל התקדמות בשיקום הרצועה.

בבדיקה שערך מתפ"ש נשאלו העזתים מה הם הנושאים "עליהם יהיו מעוניינים לקבל מידע נוסף לציבור הפלסטיני". במסגרת התשובות, קרוב ל-80% מהעזתים הביעו רצון לקבל מידע אודות מנגנון יציאת התושבים למדינה שלישית דרך מעבר רפיח ומעבר כרם שלום, ⁠17.5% הביעו עניין לקבל מידע אודות היקפי המזון והסיוע ההומניטרי, כ-2.5% בלבד הביעו עניין לקבל מידע אודות הנושאים ההומניטריים בתחום הרפואי.

החל מפרוץ המלחמה יצאו כלמעלה מ-44 אלף תושבים עזתים לטיפולים רפואיים ובעלי אשרות ויזה למדינה שלישית באמצעות מעבר כרם שלום, וכן באמצעות מעבר רפיח (כ-2,500 החל מפתיחת המעבר בחודש פברואר) שנפתח במסגרת הפסקת האש.

יש גורמים בישראל שסבורים שלאור המצב הקשה ברצועה - המספר האמיתי של העזתים שרוצים לצאת מהרצועה גבוה הרבה יותר. "ייתכן שחלקם לא הבינו את השאלה שנשאלו או שחששו לומר את הדבר בפומבי", אמר גורם בטחוני בדיון.