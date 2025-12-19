"צעדים ראשוניים" לפיילוטים כלכליים: פגישת ישראל-לבנון בשטחה

גורם המעורה בפרטי הפגישה בין ישראל ללבנון בא-נאקורה מסר היום (שישי) ל-i24NEWS: הייתה התקדמות מסוימת בפגישה, לקראת "צעדים ראשוניים" בכל הקשר לפיילוטים כלכליים בין המדינות. עוד נמסר כי פגישה נוספת צפוייה במחצית הראשונה של חודש ינואר.

מוקדם יותר היום הודיע משרד ראש הממשלה כי הפגישה התקיימה כמותכנן, בחסות אמריקנית ובאישור נתניהו. "נדונו בדרכים לקדם מיזמים כלכליים כדי להמחיש את האינטרס ההדדי להסיר את איום חיזבאללה, וכדי להבטיח ביטחון בר-קיימא לתושבים משני צידי הגבול", נמסר.

עוד הוסיפו במשרד: "המפגש מהווה המשך לשיח הביטחוני שנועד להבטיח את פירוק חיזבאללה מנשקו על ידי צבא לבנון".

בתחילת החודש פרסם לראשונה כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין כי בפגישה זו יעמדו אזרחים ולא אנשי צבא. מדובר בהחלטה שנחשבת לדרמטית, במיוחד של הממשל בביירות - שסימנה בכך ככל הנראה מראית עין של נורמליזציה. כל זאת, בזכות הלחץ האמריקני שמופעל בתקופה האחרונה.