ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס היום (שישי) את הקבינט המצומצם לדיון שנמשך כמעט 5 שעות ברקע המשך המתיחות מול איראן. בימים האחרונים דיווחנו שישראל צפויה להצטרף אם איראן תחליט לתקוף או לחלופין אם תגיע בקשה מהאמריקנים וכן שישראל תצטרף אם יהיה "שינוי פאזה" בכל הנוגע למטרות שיותקפו - לא רק מטרות טקטיות הקשורות במצר הורמוז, אלא הרחבה משמעותית הכוללת פגיעה במשטר ובגרעין.

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על פי גורמים המעורים במגעים מול וושינגטון, ישראל וארצות הברית רואות את הדברים עין בעין בכל הנוגע להמשך המערכה עם איראן. גורם המעורה בפרטים אף מסר ל-i24NEWS: "יש סיכוי טוב לשינוי במזרח התיכון".

ראש הממשלה הודיע מוקדם יותר היום שימריא ביום שני לקראת פגישה עם הנשיא טראמפ בוושינגטון ביום שלישי, וכמובן שבפגישה הזו צפויים השניים לתאם עמדות לגבי הצעדים הבאים. נזכיר שהפעם הקודמת שבה נפגשו השניים בחודש פברואר הייתה ימים ספורים לפני פתיחת מבצע "שאגת הארי".