כשקצינים הודים הואשמו בריגול לישראל ונידונו למוות | מיוחד לסופ"ש

“איך קורה שקציני חיל־ים הודים לשעבר מוצאים את עצמם מואשמים… בריגול למען ישראל – במדינה ערבית רחוקה? קיץ 2023. שמונה קצינים בכירים לשעבר בצי ההודי עובדים בחברת ייעוץ ביטחונית בקטר – "דהרה גלובל". הם מלווים פרויקט רגיש: רכישת צוללות איטלקיות מתקדמות לחיל הים הקטרי. ואז עצירה, והם כולם מוחזקים בבידוד למשך חודשים ארוכים. בלי הסברים, רק שמועות. כשמתקבל פסק הדין הם בהלם – עונש מוות.

לתקשורת המערבית הדליפו את הסיבה – ריגול לישראל. בניו־דלהי זה מכה קשה. מדובר לא בחיילים זוטרים – אלא בקצינים שפקדו ספינות קרב, ומשפחותיהם דורשות פעולה. אבל כאן מתחיל משחק עדין: קטר היא ספקית הגז הגדולה ביותר להודו, ושותפה קריטית במפרץ.

ממשלת מודי לא יכולה להתעמת חזיתית – ועדיין חייבת להציל את אנשיה. מאחורי הקלעים נפתחים ערוצי חירום. פגישות חשאיות, שיחות אישיות בין מודי לאמיר קטר. בינתיים, דיפלומטים ישראלים עוקבים בדריכות. ואז מגיע המפנה. בדצמבר 2023 – העונשים מופחתים בערעור. ובפברואר 2024 – ההודעה הדרמטית: כל השמונה קיבלו חנינה.

הם חוזרים להודו כגיבורים, אבל בלי לגלות מה נאמר בחדרי החקירות של דוחה. האם פעלו עבור המודיעין ההודי? עבור ישראל? או שהיו בסך הכול כלי משחק בזירה גיאו־פוליטית גדולה מהם?

כך או כך – פרשת "המרגלים של קטר" חשפה לעולם את מה שכולם ידעו בלחש: הברית הסודית בין הודו לישראל חיה, בועטת – ומסוגלת לטלטל גם מדינות שלישיות.