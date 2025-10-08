לילה היסטורי: ישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון בעסקה

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (חמישי) רשמית על חתימת העסקה בין חמאס לישראל. בהודעה רשמית כתב: "אני גאה מאוד להודיע ​​שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של תוכנית השלום שלנו. משמעות הדבר היא שכל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם כצעדים הראשונים לקראת שלום חזק, עמיד ונצחי. כל הצדדים יטופלו בצורה הוגנת! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, ישראל, כל המדינות הסובבות אותה וארצות הברית של אמריקה, ואנו מודים למתווכים מקטאר, מצרים וטורקיה, שעבדו איתנו כדי לגרום לאירוע היסטורי וחסר תקדים זה לקרות. אשרי עושי השלום!".

ראש הממשלה כתב: "בעזרת השם - מחזירים את כולם".