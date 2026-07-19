ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (ראשון) את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני, לאחר שזה איים להוביל למעצרו - במידה וינחת בשטח העיר, זאת למרות שארצות הברית אינה חתומה על אמנת ז'נבה ואינה כפופה לבית הדין בהאג. "עליו להתמקד בתיקון הנזק שגרם לעיר", אמר.

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נתניהו פרסם ציוץ ארוך בחשבון ה-X הרשמי של משרד ראש הממשלה, בו כינה את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג - בית משפט שמתעלם מהסטנדרטים של החוק והצדק - והדגיש כי אין לו סמכות שיפוטית על אמריקנים או ישראלים.

"צו המעצר המזויף הוצא על ידי התובע הראשי לשעבר כרים חאן, ימים ספורים לפני פרסום ההאשמות נגדו בגין התנהגות מינית בלתי הולמת", נכתב, "מדובר בניסיון ברור של חאן להסיט את תשומת הלב הציבורית ממנו, ולהתגונן מפני הביקורת".

עוד נכתב: "תחת הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו, ישראל נקטה צעדים חסרי תקדים בזמן מלחמה, כדי למזער את הפגיעה באזרחים במהלך עימות עם חמאס, ארגון טרור רצחני המשתמש בהם כמגנים אנושיים ומנסה לפגוע באזרחים ישראלים חפים מפשע".

בסיום דבריו, הדגיש נתניהו: "במקום לתמוך בהתנהגותו הפלילית של חאן - מר ממדאני צריך להתמקד בתיקון הנזק שנגרם לניו יורק כתוצאה ממדיניותו. כמו כרים חאן, נראה שממדאני מעוניין להסיט את תשומת הלב הציבורית ממעשיו ולתקוף את מנהיג המדינה היהודית והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".

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כזכור, ראש עיריית ניו יורק אמש במהלך ריאוין שהעניק אתמול ל"ניויורק טיימס" כי בעירייה עדיין דנים באפשרות לעצור את ראש הממשלה אם הוא יגיע לניו יורק כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר. "אני מאמין שמקומו של ראש הממשלה נתניהו בהאג", אמר ממדאני בתוכנית "הריאיון" של הניו יורק טיימס.

ממדאני הבהיר כי לא ברור אם יש לו הסמכות החוקית להורות למשטרת ניו יורק, שעליה הוא מפקח, לעצור מנהיג זר כמו נתניהו אך אמר שהוא נמצא ב"שיח פעיל" עם המחלקה המשפטית של העיר בנושא. "מה שהחוק מתיר לי לעשות בניו יורק, זה מה שאנחנו נעשה, אבל לא נכתוב חוקים משלנו למטרה זו", סיכם.