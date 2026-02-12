נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) פעם נוספת לסוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. "הנשיא יצחק הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו", אמר במהלך אירוע של הסוכנות להגנת הסביבה.

בבית הנשיא השיבו למתקפה האמריקנית: "נשיא המדינה נמצא בשעה זו בטיסה חזרה לישראל ממסעו באוסטרליה. למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".

"הנשיא הרצוג מוקיר את הנשיא טראמפ על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל וביטחונה. ישראל היא מדינת חוק ריבונית. בניגוד לרושם שנוצר מדבריו של הנשיא טראמפ - הנשיא הרצוג טרם קיבל החלטה כלשהי בנושא", נמסר עוד.

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה טראמפ מתייחס לסוגייה הנפיצה. בין היתר, בנובמבר האחרון, הוא שלח להרצוג איגרת חתומה, בה קרא לו לשקול מתן חנינה לראש הממשלה. "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עוצמתיים וסיכויים קשים, ותשומת ליבו אינה יכולה להיות מוסחת שלא לצורך", כתב.

"בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין שהתיק נגד ביבי, שנלחם לצידי במשך זמן רב – כולל נגד יריבתה הגדולה של ישראל, איראן – הוא תיק פוליטי ובלתי מוצדק. יצחק, יצרנו מערכת יחסים נהדרת, על כך אני מודה ומכובד מאוד. הסכמנו שכבר עם כניסתי לתפקיד בינואר, המיקוד היה להביא את החטופים הביתה ולהשיג את הסכם השלום. כעת, משהשגנו הישגים חסרי תקדים אלה, ושומרים את חמאס תחת שליטה, הגיע הזמן לאחד את ישראל סביב ביבי על ידי חנינתו, ולשים סוף למלחמת החוק הזו אחת ולתמיד", סיכם טראמפ.

בתשובה של בית הנשיא נכתב: "נשיא המדינה מכבד מאוד את הנשיא טראמפ, הוא שב ומביע את הערכתו על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל ותרומתו העצומה להשבת החטופים, שינוי פני המזרח התיכון ועזה, ושמירה על ביטחונה של מדינת ישראל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כפי שהבהיר נשיא המדינה לא פעם, על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים".