ג'יי. די. ואנס: "כל פעם שקורה משהו רע חושבים שההסכם נגמר - זה לא עובד ככה"

ביקור סגן נשיא ארצות הברית בישראל: ג'יי. די. ואנס התייחס היום (שלישי) במהלך מסיבת עיתונאים לאירועי ההפרות ברצועה ואמר כי "בכל פעם שיש אלימות חושבים שההסכם נגמר - זה לא עובד ככה". במקביל, ואנס, שיגר איום לחמאס ואמר כי במידה ולא ישתף פעולה - יושמד.

סגן הנשיא האמריקני אמר כי ארצות הברית לא תכריח את ישראל לאשר הצבת חיילים זרים ברצועה. בהתייחסות לשחרורי החטופים החללים, אמר כי "כולם משקיעים מאמצים כדי שישובו, אך זה קשה. חלקם קבורים מתחת ל'טונות' של אדמה, ומיקומם של היתר לא נודע".

חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, אמר כי תקציבי שיקום לא יגיעו לאזורים ברצועה בהם שולט חמאס, אך ציין שישנם דיונים על האזורים בהם ישראל שולטת. בהמשך, חזר סגן הנשיא ואנס על דבריו כי "יקרו דברים רעים" במידה וחמאס לא ישתף פעולה, אך ציין כי גם הוא וגם טראמפ לא יציבו דד-ליין. "המצב מורכב", הוסיף.

הלילה דווח ב"ניו יורק טיימס" כי בממשל טראמפ מודאגים מהאפשרות שראש הממשלה נתניהו יפר את ההסכם, ולשם כך שלחו את סטיב וויטקוף, ג'ארד קושנר, ואף את סגן הנשיא לישראל - כדי לוודא שההסכם יישאר על תילו. כמה גורמים בממשל טענו כי האסטרטגיה היא ששלושתם ימנעו מתקפה כוללת נגד חמאס.

המפקדה האמריקנית, שהיא מנגון הפיקוח הבין-לאומי ליישום תוכנית טראמפ, החלה לפעול. כך דיווחנו אמש במהדורה המרכזית. מטרת המפקדה, יהיה תיאום בין המדינות, הארגונים והאישים שעתידים לעסוק בשלבים הבאים של ההסכם. בראש המפקדה יעמוד גנרל שלושה כוכבים אמריקני, ולצידו נציג ישראלי - אלוף יקי דולף, שחזר היום ממצרים, לאחר שהיה חלק מהמשלחת שביקרה במדינה.